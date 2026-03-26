Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Foto: REUTERS

El Gobierno realizó un comunicado oficial pasadas las 12 del mediodía de este jueves 26 de marzo donde declaró al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. En el documento, se detalló que es uno de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo “con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina”.

El comunicado oficial del Gobierno se dio a poco más de un mes de que el líder del Cartel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya sido abatido en un operativo en México. “En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET]), dependiente del Ministerio de Justicia”, subrayaron.

La decisión fue tomada a través de Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según indicó el Gobierno, el hecho de designar al Cartel de Jalisco como organización terrorista se fundamentó en informes oficiales que acreditaron actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones de la misma índole.

“La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”, precisó el Gobierno. “Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cartel de Jalisco como organización terrorista”, sumó.

Abatieron a El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Foto: REUTERS

En última instancia, desde el Ejecutivo dejaron en claro que el presidente Javier Milei “reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cartel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y más recientemente con la Fuerza Quds iraní”.

“Control de daños”: la estrategia del Gobierno luego de la polémica con los viajes de Manuel Adorni

El Gobierno nacional puso en marcha una fase de control de daños tras la última aparición pública de Manuel Adorni, con el objetivo de reducir tensiones y reordenar el clima político. La estrategia incluye bajar el volumen comunicacional del gabinete y priorizar señales de gestión desde la Casa Rosada.

Según describen fuentes del oficialismo, la directiva es clara: menos declaraciones y menos entrevistas en los próximos días. La prioridad pasa por mostrar actividad interna y evitar nuevos frentes mediáticos mientras persisten cuestionamientos que ganaron centralidad pública.

El jefe de Gabinete habló sobre la investigación en curso sobre sus viajes al exterior. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

En ese esquema, el funcionario que quedó bajo la lupa buscará mostrarse “funcionando”, con reuniones previstas con ministros y referentes del espacio libertario. La intención es sostener la agenda administrativa y hablar de otros temas, lejos del eje que hoy concentra la discusión política.