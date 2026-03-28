Mayra Mendoza y Máximo Kirchner. Foto: PJ

En un acto cargado de simbolismo político y tras conocerse el fallo favorable para Argentina en la Causa YPF, la intendenta de Quilmes (en uso de licencia) y diputada provincial, Mayra Mendoza, formalizó el inicio de su segunda gestión consecutiva al frente del Partido Justicialista local. El encuentro tuvo lugar en la sede de la cooperativa metalúrgica Eitec, en Bernal Oeste, y contó con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner.

La jornada no solo sirvió para poner en funciones a las nuevas autoridades de la lista de unidad, sino que se convirtió en un espacio de reivindicación de la soberanía energética y de denuncia contra la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La noticia del día, tratándose del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, atravesó los discursos de ambos dirigentes y Mayra Mendoza vinculó directamente el acto con la actualidad judicial.

“Casi como si hubiésemos elegido hacer este día, este acto con la noticia que hoy tuvimos y con la certeza una vez más de que Cristina tenía razón y que todos y tenemos que celebrar hoy la estatización, la soberanía hidrocarburífera que nos permitió la estatización de YPF. Es realmente un hecho importante para el país, para todos y cada uno de nosotros, para quienes tuvimos la posibilidad de votar esa ley y sobre todo para los que veo ahí en brazos y en los hombros de los compañeros, para las nuevas generaciones. De eso se trata siempre pensar estratégicamente nuestra Argentina y el desarrollo para que las nuevas generaciones, como siempre decimos, puedan vivir mejor de lo que vivimos nosotros”“, sostuvo Mendoza.

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner. Foto: PJ

Por su parte, Máximo Kirchner relacionó la nacionalización de la petrolera con la persecución que, según su visión, sufre la exmandataria por parte de sectores económicos y judiciales. “Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF y eso tienen que tenerlo siempre claro, porque defender a la gente significa también ganarse el amor de tu pueblo, pero a la medida que te ganas el amor de tu pueblo, te ganás el odio de aquellos que los quieren siempre mantener con migajas a raya y sin levantar la voz”, dijo.

Además, Mendoza hizo un llamado a la unidad del peronismo para enfrentar las políticas del actual Gobierno subrayando que “un municipio no se salva solo” y que es necesario recuperar un proyecto de país para “frenar a Milei”. Sumado a eso, cerró su intervención con una fuerte consigna sobre la situación de Cristina:

“Militar todos los días para que Cristina esté libre, como se merece, porque es una mujer inocente que está secuestrada por una corte mafiosa y hay que decirlo, sin miedo, con mucho orgullo porque la tienen ahí en ese San José 1111 porque no tienen otra posibilidad de llevar adelante esta destrucción de la Argentina si no es con el peronismo proscripto. Con Cristina presa, el peronismo está proscripto”, expresó.

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner. Foto: PJ

Por su parte, Máximo Kirchner cerró el acto analizando las contradicciones entre el potencial energético del país y la realidad social: el diputado nacional cuestionó el cambio de nombre del gasoducto y la paradoja de los precios internos. “¿Cómo puede ser que en el país de Vaca Muerta no podemos pagar el litro de nafta como si fuera un país que no tiene petróleo, no podemos pagar el gas como si fuera un país que no tiene gas? ¿Cómo puede ser entonces que los argentinos y argentinas terminemos siendo quizás extranjeros en nuestra propia patria?”, lanzó.

Finalmente, apuntó contra los medios de comunicación y los sectores que avalaron leye, como el RIGI y la Ley Bases, señalando la incoherencia de quienes ahora reportan el aumento de la desocupación. “Veía esta mañana en los zócalos de algunos canales que estaban poniendo que la gente no llega a fin de mes, que estaban poniendo que sube la desocupación y son los mismos canales que 20 días atrás militaban una reforma laboral esclavista para poder echar trabajadoras y trabajadores”, dijo.

Cabe resaltar que la sede donde se realizó el acto no fue azarosa: la cooperativa Eitec es una metalúrgica recuperada por sus trabajadores en 2020 tras el cierre de la firma Eitar. Actualmente, 90 operarios mantienen la producción de componentes para gas, funcionando en el mismo predio donde también opera el centro de jubilados “Recuperando Sueños”, instituciones que fueron destacadas durante la recorrida previa de los dirigentes.