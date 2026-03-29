El gobernador bonaerense se reunió con el presidente de Uruguay. Foto: Prensa Axel Kicillof

Axel Kicillof se reunió con el presidente de Uruguay Yamandú Orsi de cara a una serie de movimientos que vaticinan la agenda de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien viene de lanzar el espacio Movimiento Derecho al Futuro, también formó parte del panel principal del IV Encuentro “Hay Otra Esperanza” organizado por la Red Futuro.

La agenda de Kicillof también incluyó reuniones con figuras clave del Frente Amplio y la región, como Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia; el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el exministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, quien se prepara para competir por la gobernación de San Pablo.

El gobernador bonaerense también formó parte del panel principal del IV Encuentro “Hay Otra Esperanza” organizado por la Red Futuro. Foto: Prensa Axel Kicillof

Durante su participación en el IV Encuentro “Hay Otra Esperanza”, Kicillof fue categórico al diagnosticar la situación local. “En la Argentina estamos viviendo una etapa muy difícil, con un presidente como Javier Milei que se propuso el objetivo de destruir el Estado y cambiar nuestros valores, nuestra cultura, importando teorías extranjeras y aceptando los mandatos de las potencias”, expresó.

Ante este panorama, el gobernador propuso una hoja de ruta. “Frente a esta etapa de tanta incertidumbre en el mundo, la respuesta del campo popular tiene que ser construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha. Para eso, será necesario que el punto de partida de nuestras propuestas sea la unidad latinoamericana y, a partir de ella, la construcción de políticas que traigan bienestar a nuestros pueblos”, sostuvo.

“Se hizo justicia”: Axel Kicillof celebró el fallo a favor de Argentina en el Caso YPF y dijo que Milei “actuó como empleado de intereses extranjeros”

Axel Kicillof utilizó sus redes sociales oficiales para referirse al reciente fallo de un Tribunal de Estados Unidos, que anuló la condena que obligaba al país a pagar 16.000 millones de dólares. El gobernador de la provincia de Buenos Aires celebró esta decisión, sostuvo que nacionalizar YPF “fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas” y cargó contra el presidente Javier Milei: “Se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.

La Justicia de Estados Unidos lanzó un golpe de timón inesperado en el Caso YPF. Al anular la condena que obligaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares al fondo Burford Capital, el tribunal no solo alivió las arcas públicas, sino que reabrió una grieta política profunda sobre la soberanía energética. Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el fallo es la prueba final de lo que denomina una “mentira interesada”.

A través de sus redes sociales, Kicillof rompió el silencio con una defensa férrea de la nacionalización de la petrolera en 2012. El gobernador apuntó directamente contra el concepto de “impuesto Kicillof”, término utilizado por el presidente Javier Milei para referirse a la deuda potencial del juicio. Para el mandatario provincial, ese argumento fue siempre funcional a los intereses extranjeros.