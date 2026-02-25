Un país de Sudamérica reforzó su control del espacio aéreo:

La Fuerza Aérea de Uruguay incorporó sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia

Luego de completar su vuelo ferry desde Brasil y aterrizar en la Base Aérea Teniente 2° Mario Walter Parallada, en Durazno, la Fuerza Aérea Uruguaya presentó oficialmente sus dos primeros aviones de ataque Embraer A-29 Super Tucano.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a autoridades civiles y militares, y marcó el inicio de una nueva etapa para la aviación de combate del país.

La Fuerza Aérea Uruguaya incorporó sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano. Créditos: Instagram @presidenciauruguay

Las aeronaves forman parte de un total de seis unidades adquiridas para modernizar la flota. Los A-29 reemplazarán a los veteranos IA-58 Pucará, retirados años atrás, y complementarán progresivamente a los Cessna A-37B Dragonfly, que están todavía en servicio.

Los primeros ejemplares fueron asignados al Escuadrón Aéreo Nº 2, tras completar los vuelos de aceptación en la planta de Embraer en Gavião Peixoto (Brasil), donde pilotos y técnicos uruguayos verificaron el rendimiento y la configuración final de los sistemas.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la presentación de las aeronaves A-29 Super Tucano. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la inversión total asciende a 100 millones de dólares e incluye, además de las seis aeronaves, equipos de misión, servicios logísticos integrados y un simulador de vuelo.

El programa también contempló la adecuación de infraestructura para garantizar la operación y el sostenimiento del nuevo sistema de armas.

La Fuerza Aérea de Uruguay incorporó sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, destacó que la incorporación de los Super Tucano implica “un salto tecnológico de décadas” respecto a la situación previa de la aviación de combate, subrayando que se trata de aeronaves nuevas, con bajos costos operativos en comparación con otros modelos de su categoría.

Además, remarcó que estos aviones fortalecerán el sistema de vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional, al integrarse con los radares y el sistema de mando y control, mejorando las capacidades de identificación e interceptación de vuelos irregulares.

“Un antes y un después” en la Fuerza Aérea de Uruguay

En la misma línea, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Colina, afirmó que la llegada de los A-29 representa “un antes y un después” para la institución.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al exmandatario Luis Lacalle Pou. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia

Según explicó, se trata de una plataforma adecuada para enfrentar las amenazas actuales, tanto por su eficiencia operativa como por su capacidad de integrarse con los sensores y sistemas que la Fuerza viene actualizando para consolidar un esquema de defensa aérea más robusto.