Mauricio Novelli, implicado en el caso $LIBRA. Foto: Redes sociales

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la causa por la criptomoneda $LIBRA, enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, evalúa solicitar su detención tras los resultados preliminares de los peritajes realizados sobre sus dispositivos electrónicos.

Según fuentes del expediente, en los próximos días Novelli podría enfrentar un pedido de prisión preventiva, mientras la Justicia analiza posibles vínculos entre el dinero proveniente de la presunta estafa con criptoactivos y eventuales circuitos de financiamiento político.

El fiscal Eduardo Taiano evalúa solicitar la detención de Mauricio Novelli tras los resultados preliminares de los peritajes. Foto: NA

De acuerdo con información recolectada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el análisis de los teléfonos móviles del empresario detectó más de 35 comunicaciones con allegados al Gobierno de la Nación registradas el 14 de febrero de 2025, fecha en la que se produjo el lanzamiento y posterior caída del memecoin $LIBRA.

Los peritos también hallaron numerosos mensajes y un supuesto borrador de acuerdo confidencial que mencionaría pagos por 5 millones de dólares entre Novelli y el presidente Javier Milei.

La información del supuesto borrador de acuerdo confidencial

El documento, creado el 11 de febrero de 2025, consiste en una anotación originalmente redactada en inglés que describiría tres transferencias: una inicial por adelantado; una segunda tras una publicación de Milei en redes sociales; y una tercera luego de la firma de un contrato presencial.

Los elementos habrían derivado en posibles contradicciones entre los registros técnicos obtenidos en la investigación y la versión inicial brindada por el presidente sobre cuándo y cómo promocionó el proyecto de inversión vinculado a la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta oficial en X.

La información recuperada sugeriría un vínculo comercial previo entre Mauricio Novelli y personas del entorno presidencial. Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

Con estos resultados, se espera que durante abril la investigación judicial se profundice, ya que los chats y audios recuperados sugerirían un vínculo comercial previo entre Novelli y personas del entorno presidencial, anterior al lanzamiento del activo digital, además de presuntos pagos irregulares.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ya rechazó distintos planteos presentados por la defensa de Novelli para levantar los embargos que pesan sobre sus bienes, en el marco de la causa.