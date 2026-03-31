Manuel Adorni, vocero presidencial, en la reunión de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Foto: NA

En un nuevo avance de la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional, pieza clave en las transacciones inmobiliarias de la familia del jefe de Gabinete, deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles 8 de abril.

La Justicia busca determinar la transparencia de la estructura financiera utilizada para la adquisición de propiedades de lujo durante el último año bajo la supervisión del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. El origen de la causa se dio tras haberse dado a conocer la inclusión de su esposa en el avión presidencial en un viaje oficial y su viaje a Punta del Este con presuntos fondos públicos.

Manuel Adorni en el Argentina Week Foto: Presidencia

Los puntos clave de la investigación a Manuel Adorni

La investigación se centra en dos operaciones inmobiliarias de alto valor realizadas en noviembre de 2025:

El departamento de Caballito: se trata de una unidad de casi 200 metros cuadrados valuada en 230 mil dólares . Lo que despertó el interés de la fiscalía es la modalidad de pago: las vendedoras del inmueble figuraron simultáneamente como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares otorgado al propio funcionario para completar la compra.

la propiedad en Indio Cuá: la escribana Nechevenko también certificó la escritura de una vivienda en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Esta propiedad figura a nombre de la esposa del Jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

El fiscal Pollicita argumentó en el expediente que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del Jefe de Gabinete. Por este motivo, dispuso una batería de medidas:

Reconstrucción patrimonial: se libraron oficios a los registros de la propiedad inmueble y automotor, además de requerimientos sobre movimientos financieros y declaraciones juradas. Documentación notarial: se le exigió a la escribana la entrega de todos los protocolos y documentos vinculados a las operaciones en las que intervino. Verificación de deudas: la Fiscalía analiza la legitimidad de los préstamos privados que permitieron al funcionario y su entorno adquirir estas propiedades en un corto lapso de tiempo.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

De esta manera, la declaración de la escribana Nechevenko es considerada fundamental para entender si los valores declarados y las formas de financiación se ajustan a la capacidad económica demostrada por Adorni ante los organismos oficiales. La causa, que originalmente recayó en el juzgado de Ariel Lijo, se encuentra delegada en la fiscalía de Pollicita, quien busca verificar si hubo inconsistencias en la evolución patrimonial declarada desde el inicio de la gestión.