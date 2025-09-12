Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo en medio de nuevos allanamientos por las presuntas coimas en Discapacidad

La baja de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze se da mientras la Policía realiza tres operativos en simultáneo para obtener información sobre supuestos hechos de corrupción en la ANDIS.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

En medio de nuevos allanamientos, renunciaron Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, los dos abogados de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La baja de los defensores de Spagnuolo se da mientras la Policía realiza tres operativos en simultáneo para obtener información sobre supuestos hechos de corrupción en la ANDIS.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Los allanamientos tienen lugar en el country de Pilar donde vive el extitular del organismo, en otro ubicado Berazategui y también en una sucursal del Banco Francés en Almagro, donde el apuntado posee una caja de seguridad.

En la caja de seguridad de la entidad bancaria, los efectivos no encontraron documentación, aunque sí hallaron 60 mil dólares y buscarán comprobar si están declarados.

Los pedidos de allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello.

Fernando Cerimedo ratificó ante la Justicia los dichos de Spagnuolo

Fernando Cerimedo se presentó ante el fiscal Picardi en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En Comodoro Py, el consultor y asesor de La Libertad Avanza confirmó que Spagnuolo le había “hablado de hechos de corrupción” y le hizo mención “a coimas”.

Fernando Cerimedo. Foto: NA

Cerimedo había anticipado que la charla filtrada no fue con él, pero que Spagnuolo “en cuotas” ya le había contado sobre posibles irregularidades.

El asesor, en otro tramo de la declaración, enfatizó que no fue él quien grabó a Spagnuolo. Argumentó que nunca se reunió con él en una confitería “como se puede escuchar de fondo en los audios”.