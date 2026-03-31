El Gobierno insiste con la “Ley Hojarasca”:

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: NA

Luego de que el proyecto perdiera estado parlamentario, el Gobierno volvió a ingresar la “Ley Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.

Detrás del pintoresco nombre con que el proyecto fue bautizado, existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos. Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en el país desde 1864 a la fecha.

“La tarea lejos de ser engorrosa sirvió para visibilizar el exceso normativo que se fue acumulando a lo largo de la historia y para advertir su falta de sentido. En algunos casos, por haberse cumplido su objeto, por haber sido superadas esas regulaciones por nuevas prácticas, por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

El Gobierno insiste con la “Ley Hojarasca”. Foto: REUTERS

Al respecto, se indica que “como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.

“Por ello, el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”, se agrega.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo busca invertir la lógica impuesta por “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX”, según la cual “se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido”. “Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece claramente que ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, suma.

En ese sentido, los autores del proyecto dan vuelta el principio imperante y afirman que “para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido” y subrayan: “Por ende, debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control”.

Las motivaciones de la derogación de normas

Leyes que afectan libertades

Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país

Ley N° 18.312 (1969). Controla la disponibilidad de papel de diario.

Ley N° 19.787 (1972). Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar

Ley N° 20.120 (1973). Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar.

Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento.

Ley N° 20.983 (1975). Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Ley N° 22.964 (1983). Esta ley permite la internación forzosa de enfermos de lepra.

Leyes superadas o mejoradas

Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.

Ley N° 17.557 (1967). Versa sobre la instalación de equipos de rayos X para la seguridad.

Ley N° 20.843 (1974). Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo

Ley N° 22.109 (1979). Esta norma sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación

Leyes obsoletas por avance de la tecnología

Ley N° 448 (1870). Premio a quien descubra una mina de carbón.

Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en Ejército, la Armada y el Ejecutivo.

Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.

Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color.

Leyes que implicaban trámites inútiles

Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares.

Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.

Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura.

Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo

Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.

Ley N° 22.963 (1983). Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.

Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.

Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”

Ley N° 25.750 (2003). Esta ley establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.

Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud.

Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.

Ley N° 27.171 (2015). Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.

Leyes sobre organismos financiados con fondos públicos nacionales que deberían autofinanciarse