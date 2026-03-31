La laguna cordillerana La Fea, afluente principal del rio Colorado. Foto: Gentileza La Nueva

Durante la audiencia previa a su tratamiento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de un minitra de ambiente, Daniela Vilar, se opuso a los cambios que impulsa el Ejecutivo nacional en la Ley de Glaciares.

“El agua de los glaciares es absolutamente necesaria para la producción. Sólo en la provincia de Buenos Aires, la cuenca del río Colorado, que depende del deshielo de glaciares, es el sistema de riego de 80.000 hectáreas del sur, la zona más árida. Sin agua no hay vida ni producción posible”, sentenció la funcionaria bonaerense.

Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Foto: Redes sociales

“No solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible. Los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, continuó.

Vilar consideró que los cambios en la iniciativa representa “un retroceso en materia de protección del agua”, ya que “busca habilitar actividades extractivas en zonas de glaciares y ambientes periglaciales”.

Audiencia pública por la Ley de Glaciares Foto: Copilot AI por Canal 26

“Hoy, donde hay glaciares o ambiente periglacial, no se habilitan actividades extractivas porque el daño potencial es irreversible. No se evalúa caso por caso, sino que se establece un piso general y uniforme de protección”, destacó la ministra.

“Con el nuevo proyecto, el inventario pasa a ser no vinculante y solo un material de consulta, por lo que una provincia puede avanzar sobre un glaciar catalogado y protegido. Se invierte la lógica: antes la duda protegía; ahora, habilita. La flexibilización beneficiará a empresas transnacionales y el costo lo pagan las comunidades más vulnerables”, completo.