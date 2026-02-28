El Gobierno recordó el atentado a la AMIA tras la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de Irán:

Milei en el acto en repudio por el atentado a la AMIA de 2025. Foto: NA

El Gobierno nacional realizó un comunicado oficial a través del área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno vinculado a la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de Irán, tras el operativo ejecutado por Estados Unidos e Israel. El Ejecutivo recordó el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994 y sostuvo: “La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.

Durante la jornada de este sábado 28 de febrero, Israel informó del ataque a “decenas de objetivos militares” en Irán como parte de una operación denominada “Rugido de León”, en el marco de una acción coordinada con Estados Unidos tras meses de planificación. “El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen”, indicó en un comunicado.

El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

En este contexto, el gobierno de Javier Milei elevó el nivel de seguridad en todo el territorio de Argentina y pasó a “alto”. Horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado.

“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá”, escribió Pablo Quirno en sus redes sociales oficiales.

“La decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa. La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente“, añadió.

En el cierre del posteo, Quirno pidió “que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”. Cabe resaltar que en Argentina se activó el protocolo de alerta en las fronteras que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.