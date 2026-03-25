Conferencia de prensa del canciller de la Nación. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Pablo Quirno afirmó que el Gobierno acompañó desde el inicio el caso de Agostina Páez en Brasil y rechazó que la intervención diplomática se haya dado recién en la etapa final. El canciller habló este martes 24 de marzo en el marco de la confirmación del regreso de la abogada hacia la Argentina.

“La intervención diplomática no fue de ‘último momento’. Estuvimos acompañando el caso desde el primer día y coordinados en la acción que requería la defensa de Agostina”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de Twitter. Y agregó: “Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno”.

Las declaraciones de Quirno se dieron en respuesta a un posteo que señalaba que la intervención oficial se había producido sobre el final del proceso y destacaba como “un buen cierre” la posibilidad de que Páez regrese a la Argentina. El caso cobró relevancia pública en las últimas semanas, luego de que la abogada argentina fuera imputada en Brasil por un episodio de “injuria racial” ocurrido en Río de Janeiro, lo que derivó en un proceso judicial que se encuentra en una etapa clave tras la audiencia de este martes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la situación judicial avanzó en paralelo a gestiones diplomáticas que permitieron encaminar el regreso de Páez al país en un contexto de fuerte repercusión mediática y debate en redes sociales. El pronunciamiento de Quirno introdujo un contrapunto en torno al rol del Gobierno en el seguimiento del caso en momentos en que la situación de la abogada continúa generando atención tanto en la Argentina como en Brasil.

Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil, podrá volver a la Argentina: cómo sigue la causa

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, podrá regresar a Argentina tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en donde el juez local dirimió otorgarle una pena de dos años por un único hecho de “Injuria Racial”.

Luego de que la parte acusatoria, fiscalía y la querella expusieron sus versiones, en el Tribunal Penal número 37, a cargo del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, éste dejó una pena de “al menos dos años con cumplimiento efectivo en Argentina, además, la fiscal comprendió, con el pedido de disculpas, que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, añadió la letrada defensora Carla Junqueira.

Agostina Páez Foto: redes

La abogada de 29 años habló con los medios tras el fallo que le permitiría regresar al país: “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”.