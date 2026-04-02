Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní Foto: EFE

Irán condenó en las últimas horas que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.

Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

Por otra parte, la cancillería iraní sostuvo que la postura adoptada por la administración del presiente Javier Milei es “contraria a las normas y principios del derecho internacional” y señaló que responde a la “influencia de las políticas agresivas y de carácter genocida del régimen sionista y en concomitancia con los Estados Unidos”.

Desde el régimen sostuvieron la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel.

El Gobierno argentino declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

El Gobierno declaró este martes a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, una decisión que, explicó, “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

El Gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán Foto: Presidencia

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista”, expresó un comunicado firmado por el propio Milei.

El texto destacó la responsabilidad -adjudicada por la justicia argentina- del grupo chií libanés Hizbulá y de Irán en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

“Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”, añadió el comunicado.

La decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria se da en el marco de la guerra que Irán mantiene desde el pasado 28 de febrero contra Israel y Estados Unidos, y fue adoptada en conjunto entre la Presidencia argentina, la Cancilleria, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado.

Según el comunicado de este martes, la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”. El texto subrayó además que con esta medida, Argentina busca “alinearse a la civilización occidental mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.