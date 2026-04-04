Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei dio en los últimos días una serie de señales contundentes que marcan un nuevo punto de inflexión en la política exterior argentina. En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno endureció de forma explícita su postura frente al régimen de Irán y reactivó una de las promesas internacionales más sensibles del mandatario: el traslado de la embajada argentina en Israel a la ciudad de Jerusalén, un gesto de alto impacto diplomático y simbólico.

La decisión se produce en un contexto regional complejo, atravesado por enfrentamientos militares, tensiones diplomáticas y una creciente polarización entre los principales actores globales. Para la Casa Rosada, sin embargo, el curso elegido no admite ambigüedades y responde a una definición estratégica asumida desde el inicio de la administración libertaria.

Medidas directas contra Irán y ruptura del vínculo diplomático

El Gobierno nacional avanzó con dos resoluciones clave en menos de 72 horas que profundizaron el quiebre con Teherán. Primero, declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, alineándose con la postura que sostienen Estados Unidos e Israel. Luego, ordenó la salida del encargado de negocios iraní en Buenos Aires, lo que en los hechos implicó un enfriamiento total del vínculo bilateral.

Desde el oficialismo justifican ambas medidas como parte de una política de “tolerancia cero” frente a actores estatales y no estatales que promueven el terrorismo internacional. La administración Milei ya había incluido previamente a Hamas en los registros de organizaciones terroristas, reforzando una narrativa externa que busca diferenciarse de los posicionamientos históricos de la Argentina en la región.

Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel. Foto: Presidencia

Jerusalén en el centro del tablero diplomático

En paralelo, el Ejecutivo confirmó que avanza con los preparativos para trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén durante 2026. Si bien aún no hay una fecha oficial, fuentes del Gobierno aseguran que la decisión está firme y que solo resta definir el momento político y logístico adecuado.

El traslado implicaría un reconocimiento explícito de Jerusalén como capital del Estado de Israel, una definición que genera apoyos y rechazos a nivel global debido al estatus disputado de la ciudad. Hasta ahora, solo un número reducido de países concretó una medida similar, lo que convierte al anuncio argentino en un movimiento de fuerte visibilidad internacional.

Para Milei, el gesto no es solo diplomático: busca consolidar una alianza estratégica con Israel y Estados Unidos, pilares centrales de su visión geopolítica.

La sintonía política con Netanyahu

El vínculo personal e ideológico entre Javier Milei y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se fortaleció durante las visitas oficiales del presidente argentino. En discursos recientes ante el Parlamento israelí, Milei reafirmó su apoyo a Israel en el conflicto y defendió la legitimidad de sus acciones frente a los ataques terroristas sufridos en los últimos años.

Desde el gobierno israelí valoraron públicamente la postura argentina, interpretándola como un respaldo claro en un escenario internacional marcado por posturas más ambiguas de otros países.

Javier Milei junto al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: NA

Riesgos, impacto regional y debate interno

El endurecimiento frente a Irán y el traslado de la embajada no están exentos de consecuencias. Analistas advierten sobre posibles repercusiones en foros multilaterales, tensiones con países árabes y desafíos jurídicos internos, ya que la ubicación de la sede diplomática argentina en Israel está fijada por una ley vigente desde 1951.

Aun así, en el entorno presidencial sostienen que el costo político es asumible y que la claridad ideológica es un activo, no un riesgo.

Una señal clara al mundo

Con estas decisiones, Milei busca dejar un mensaje inequívoco: la Argentina adopta un posicionamiento definido en uno de los conflictos más sensibles de la agenda global. El traslado de la embajada y la ruptura con Irán refuerzan una política exterior alineada, frontal y sin matices, que redefine el rol del país en el escenario internacional del siglo XXI.