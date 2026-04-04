Irán aseguró que bombardeó un barco israelí en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán señaló este sábado que un dron atacó una embarcación de Israel llamada MSC Ishyka en el estrecho de Ormuz, en la continuidad de la guerra en Medio Oriente que Teherán mantiene con ese país y con Estados Unidos.

Según Irán, la ofensiva generó un incendio dentro de la embarcación israelí, un ataque más que se suma a las decenas de embistes que intercambian estos tres países desde que comenzó el conflicto el pasado sábado 28 de febrero.

“Un dron impactó la embarcación vinculada al régimen sionista en el estrecho de Ormuz. El buque se incendió”, fue el comunicado publicado por la Guardia Revolucionaria respecto del tema.

Irán derribó un caza de los Estados Unidos

El pasado viernes, también Irán anunció el derribo de un caza estadounidense F-15E Strike Eagle dentro de su territorio, lo que marca el primer suceso de este tipo desde que comenzó el conflicto armado.

De los dos tripulantes que trasladaba la aeronave, uno de ellos fue rescatado, mientras que el otro permanece en condición de desaparecido, lo que desata una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Pese a lo sucedido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que este hecho no interfiere con las negociaciones que estaría llevando adelante su Administración con Irán a fin de lograr un alto el fuego en Medio Oriente.

Asimismo, Trump propuso aumentar el gasto en defensa hasta los 1,5 billones de dólares para el próximo período fiscal.

También, en la madrugada de este sábado, un ataque contra el centro de Israel dejó como saldo a una persona herida, luego de que se produjera el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo.

A partir de ello, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) lanzaron bombardeos contra sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en Teherán.

El estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial. Foto: REUTERS

Mientras se mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con incrementar esta medida y también establecer un bloqueo al estrecho de Bab el-Mandeb, un paso marítimo que limita con Yibuti, Eritrea y Yemen, que es tan importante como el de Ormuz en cuanto a la comercialización de petróleo y donde Irán tiene injerencia a través de los hutíes de Yemen, grupo armado que la Guardia Revolucionaria controla, administra, adiestra y financia.