Juez Federal Dr. Jorge Ernesto Rodríguez Foto: Prensa

El Titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional No 2 de Moron, Doctor Jorge Ernesto Rodríguez dispuso el procesamiento de Lautaro Federico Miranda, considerado penalmente responsable de amenazar anónimamente al Presidente Javier Milei. También mandó a embargar sus bienes por 20 millones de pesos.

El expediente encontró su inició tras la detección por parte del Departamento Seguridad Presidencial de la P.F.A. de un mensaje amenazante hacia el Presidente de la Nación mientras realizaban diligencias rutinarias de monitores de redes sociales.

“El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”, había posteado el usuario.

Realizada la investigación pertinente por parte de la Policía Federal Argentina se dio con la identidad del usuario de la red social X “@martiancorp” y de su domicilio, sito en la localidad de González Catán, Pdo de La Matanza, Pcia de Bs. As.

Ello motivo su allanamiento y el secuestro de sus dispositivos electrónicos. El análisis de extracción forense de su celular y la totalidad de la prueba recopilada permitió convocarlo a prestar declaración indagatoria y luego el dictado de su procesamiento y embargo.