Presunto enriquecimiento ilícito: el fiscal pidió levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni
La Justicia busca habilitar el acceso a movimientos financieros, consumos, depósitos e información ante ARCA del funcionario y de su mujer, Julieta Bettina Angeletti.
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
La Justicia busca acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.
Además, la fiscalía le solicitó a ARCA información sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti.
Nuevas citaciones
Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito que luego adquirió el ex vocero presidencial.
Su nombre surgió a partir del allanamiento que se realizó en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 de abril.
Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, el encargado del edificio de la calle Miró y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz.