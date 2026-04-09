Adorni y su esposa Foto: CEDOC

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

La Justicia busca acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

El jefe de Gabinete prepara una resolución que impedirá a los funcionarios del Gobierno viajar en primera clase. Foto: Noticias Argentinas

Además, la fiscalía le solicitó a ARCA información sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti.

Nuevas citaciones

Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito que luego adquirió el ex vocero presidencial.

Manuel Adorni. Foto: Presidencia

Su nombre surgió a partir del allanamiento que se realizó en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 de abril.

Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, el encargado del edificio de la calle Miró y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz.