Colectivos Foto: redes

El encuentro entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) terminó sin soluciones inmediatas para la crisis del sector. Si bien el Gobierno anunció “la conformación de mesas de trabajo técnicas” para establecer un canal de diálogo permanente, las compañías advirtieron que la falta de fondos imposibilita la normalización del servicio de colectivos.

Desde el sector privado fueron tajantes respecto al impacto en los usuarios. “Si todo continúa como hasta ahora, seguirá habiendo un 40% menos de colectivos en la calle, y a medida que vayan pasando los días se va a ir profundizando”, indicaron. Los empresarios aclararon que la situación no responde a un paro: “Esto no es una medida de fuerza, lo hacemos porque no podemos salir con más colectivos porque no tenemos posibilidades”.

La Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann y el secretario coordinador Carlos Frugoni, propuso una reestructuración integral del esquema que “presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes”. Sin embargo, la respuesta no convenció a los representantes de las cámaras (AAETA, CEAP, CETUBA, entre otras), quienes exigen el pago de una deuda que asciende a los 120 mil millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central que era la deuda”, cuestionó uno de los asistentes, quien además señaló la falta de certezas sobre el precio del combustible y la propuesta de un bono que no termina de concretarse.

La postura del Gobierno y el esquema de pagos a las empresas de colectivos

Desde el Ejecutivo, manifestaron “plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente” y recordaron que ya se efectuó el pago del anticipo del 60% del mes de abril. Además, subrayaron que las actualizaciones tarifarias de febrero y marzo “acumulan un incremento del 41%”, buscando fortalecer la autonomía de las empresas.

Pese a estos argumentos, el panorama sigue con máximo hermetismo. La primera mesa técnica se reunirá el próximo martes 14 de abril para buscar “propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes”, mientras la frecuencia de los servicios continúa operando con reducciones drásticas en todo el AMBA.