La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

El Gobierno nacional enviará la semana próxima al Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de autorizar el pago de una sentencia “definitiva a inapelable” vinculada a la deuda en default. Según reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, el pacto involucra a los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund, aunque aclaró que aún “se desconocen los detalles del acuerdo que representa el primero del Presidente Milei”.

Tras el reciente alivio judicial que significó el fallo por la expropiación de YPF, el Gobierno intenta clausurar los últimos focos de conflicto financiero heredados de la crisis de 2001. De acuerdo a la documentación enviada a la jueza neoyorquina Loretta Preska, el Estado argentino alcanzó un consenso con los demandantes el pasado 1° de abril consolidando los compromisos previos del 11 de marzo.

La negociación permitió desactivar medidas de presión extremas. En marzo, las partes habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.

Este pacto judicial es el que ahora el Gobierno pretende formalizar con apoyo legislativo, buscando dar un cierre definitivo a un capítulo de litigios que ya supera el cuarto de siglo y que sobrevivió a tres canjes de deuda previos.

El abogado de los fondos demandantes, Dennis Hranitzky, quien en el pasado lideró acciones como la retención de la Fragata Libertad en Ghana, ratificó el acercamiento. “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”, expresó.

Montos en juego y trasfondo histórico en la deuda de 2001

Aunque la cifra final del arreglo con Milei permanece bajo reserva, los fallos previos de la Justicia norteamericana sirven de referencia. El caso de Bainbridge Fund contaba con un reconocimiento de USD 95 millones más intereses. La demanda de Attestor Master era sensiblemente mayor, estimada en torno a los USD 500 millones.

Como dato de color sobre la agresividad de estos litigios, se recordó el episodio de la Fragata Libertad en 2012. Al respecto, Héctor Grondona, hijo del histórico dirigente de la AFA, sostuvo en una entrevista radial que la liberación del buque se destrabó por gestiones de su padre ante la FIFA para levantar una sanción al seleccionado de Ghana, lo que habría servido como moneda de cambio política en aquel entonces.