Manuel Adorni, vocero presidencial, en la reunión de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta blindar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el Poder Ejecutivo debate la estrategia a desplegar para correr de la agenda la causa judicial abierta.

Un sector del oficialismo se inclina por mostrar una intensa actividad de gestión y trabaja en un cronograma de actividades con la intención de abrir debates en torno a los proyectos de ley que busca impulsar este año en el Congreso Nacional.

Lo cierto es que, entre la batería de leyes que planean tratar en el corto plazo, el Ejecutivo aspira a discutir y votar una reforma política que modificará el sistema democrático y la forma en la que se financian los partidos políticos. En Balcarce 50 la definen como una de las reformas “más grandes e integrales” impulsadas.

El Gobierno busca correr de la agenda el caso Adorni mientras enfrenta nuevos desafíos económicos Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

Luego de fallidos intentos por retomar el control de la situación, en el oficialismo designaron al presidente Javier Milei en el rol de vocero mientras su ministro coordinador, de reciente bajo perfil, se concentra en actividades de gestión. Durante sus últimas apariciones no titubeó en respaldar a su funcionario al que calificó como “un maravilloso jefe de Gabinete”.

Agenda política

Este lunes tiene previsto mostrarse con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de sus principales defensoras en el Gabinete, en una actividad que tendrá lugar en el Instituto Malbrán, y algunos días más tarde, el jueves, volverán a mostrarse en Vaca Muerta.

Casi sobre el cierre de la semana, la mesa política volverá a reunirse el viernes en la Casa Rosada con la intención de intensificar la actividad de gestión y acelerar la hoja de ruta que girarán al Poder Legislativo con la intención de comenzar a dar forma al “año más reformista de la historia”, como prometió el libertario.

Para eso, los integrantes del reducido círculo designado por Milei definen los próximos pasos legislativos que discutirá el Congreso en los próximos días. Además, se prepara para intensificar la actividad de la gestión, lo que incluirá reuniones de Gabinete con más habitualidad y nuevos intercambios “mano a mano” del ministro coordinador con ministros.

El equipo económico viaja a la Asamblea del FMI y busca destrabar desembolso

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, arriba esta semana a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.

El equipo económico viaja a la Asamblea del FMI y busca destrabar desembolso Foto: Noticias Argentinas

El evento, que se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 18 de abril y estará dominado por la situación en Medio Oriente, pero el capítulo argentino estará presente en las negociaciones. La agenda oficial se centrará en poder cerrar revisión del programa vigente y la gestión del desembolso de US$1.000 millones.