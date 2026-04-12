Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

El Gobierno prepara para una reunión clave de su mesa política que se llevará adelante -a confirmar- el próximo miércoles 15 o jueves 16 de abril en Casa Rosada. El encuentro buscará ordenar las prioridades legislativas y coordinar una serie de anuncios de gestión de alto impacto que permitan girar la conversación pública, actualmente condicionada por el frente judicial que afecta al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Pese a que en los despachos oficiales aseguraron a TN que “bajó un poco la espuma el viernes”, en el entorno de Adorni reconocen que el funcionario continúa “golpeado” y que el clima interno es de fuerte tensión. Para contrarrestarlo, Santiago Caputo y el propio Adorni coordinaron este viernes 10 una estrategia que podría incluir una conferencia de prensa o una reunión de gabinete para mostrar unidad y orden.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Los ejes de la reunión de la mesa política del Gobierno

La principal carta del oficialismo para las próximas semanas es el envío al Congreso de una reforma política y electoral. El proyecto buscará reabrir el debate sobre el sistema de representación e incluiría los siguientes puntos:

Incorporación de circunscripciones uninominales para la elección de diputados.

Eliminación definitiva de las PASO .

Modificaciones en el sistema de financiamiento partidario.

Otro de los anuncios que el presidente Javier Milei busca activar es el decreto para destinar el 10% de los ingresos de las privatizaciones al sistema de defensa. Tal como adelantó el 2 de abril, estos recursos se utilizarán para “la compra de armamento y bienes de capital” de las Fuerzas Armadas.

Milei junto a funcionarios del Gobierno Foto: NA

En paralelo, la mesa política deberá definir el orden de otros expedientes en carpeta:

Ley Hojarasca y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Paquete de leyes sobre propiedad privada. Reforma del Código Penal.

La estrategia del Gobierno apuntará a generar nuevos frentes de conflicto con la oposición y los gobernadores, pero bajo una lógica de iniciativas propias. En este sentido, creen que una agenda cargada de proyectos disruptivos podrá “ordenar a la tropa” y obligar a los demás actores políticos a discutir las propuestas para contrarrestar la situación de Adorni.