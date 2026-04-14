El organismo lanzó su primera medida con Alejandro Ramírez como titular. Foto: Comercio y Justicia

La Inspección General de Justicia (IGJ) inició formalmente una nueva etapa bajo la conducción de Alejandro Ramírez. El nombramiento, que se inscribe dentro de la órbita del Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques, fue recibido con entusiasmo por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Gobierno, quien destacó la primera medida de la gestión como un paso clave hacia la “desburocratización”.

A través de la Resolución 1/26, la IGJ inauguró una simplificación administrativa que busca eliminar trámites que el oficialismo considera obsoletos o con nula utilidad práctica. Uno de los cambios más significativos de esta primera resolución es la eliminación de la obligatoriedad del seguro de caución para los directores de sociedades. Hasta ahora, cada vez que se inscribía un directivo, se exigía esta póliza como garantía.

Sturzenegger explicó que si bien el costo monetario no era elevado, la gestión representaba una pérdida de tiempo injustificada. Según los registros del organismo, no existen antecedentes de demandas contra directores donde se haya citado en garantía a la compañía aseguradora.

“En castellano, era un seguro que nunca había tenido utilidad práctica. La decisión: eliminar su obligatoriedad reemplazándolo con una declaración jurada. Obsérvese: un trámite menos, un costo menos”, sentenció el ministro. La nueva normativa también aclara el alcance de la registración de los directores: a partir de ahora, dicho trámite tiene fines estrictamente de publicidad (informativos) y no condiciona la responsabilidad legal de los directivos, la cual nace desde el momento de su designación según lo estipulado por la ley.

Esta aclaración busca eliminar “grises” administrativos, especialmente ante entidades bancarias que solían exigir la inscripción terminada para validar mandatos. Para el Gobierno, la relación y la información entre una sociedad y quienes operan con ella debe ser un asunto “estrictamente privado”, reduciendo la intervención estatal en la dinámica societaria.

“En la práctica la registración pasa a ser informativa, e irrelevante. Y así debiera ser, la información sobre la sociedad con la que uno opera, es un tema entre privados, de fácil resolución para los interesados. Estamos empachados de Estado metiéndose en temas que son estrictamente privados”, consideró Sturzenegger en el cierre del anuncio realizado en su cuenta oficial de Twitter.

Una pyme emitió con éxito su primera Obligación Negociable: el apoyo de Caputo y Sturzenegger

Apache, una pyme oriunda de la provincia de Santa Fe dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones. La transacción recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La empresa utilizará el dinero para expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior. El instrumento financiero fue el primero de una pyme avalada por bancos y registró ofertas superiores a los USD 6 millones.