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El Gobierno formalizó el envío al Senado de una primera tanda de postulaciones para cubrir vacantes en el Poder Judicial en horas de la noche del lunes 30 de marzo. El movimiento busca cubrir 62 cargos estratégicos en un contexto donde el 36,5% de las vacantes nacionales y federales permanecen sin titular, una cifra que podría ascender al 42% para el mes de julio.

La distribución estratégica de esta primera tanda de pliegos mostró una clara prioridad geográfica, concentrando la gran mayoría de las designaciones en tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Sin embargo, un dato político que no pasó inadvertido es la ausencia total de postulaciones para Comodoro Py: pese a que los tribunales de Retiro presentan un 31% de vacantes, el Gobierno decidió postergar el envío de nombres para este fuero clave, al igual que sucedió con el Ministerio Público Fiscal. En este último caso, la situación es aún más crítica: aunque el 46% de las fiscalías nacionales y federales están sin cubrir, el listado enviado por el Ejecutivo solo incluyó la propuesta para un único cargo de fiscal.

En cuanto al trámite parlamentario, los pliegos deberán ingresar ahora a la Comisión de Acuerdos para su análisis técnico y político. Sin embargo, para que el proceso avance de manera formal, las designaciones deben avanzar en el recinto. En este sentido, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya adelantó que la intención del Gobierno es convocar a una sesión de la Cámara Alta para la semana próxima, con el objetivo de acelerar el tratamiento de las ternas en un Senado donde el oficialismo se verá obligado a tejer alianzas para alcanzar la mayoría necesaria.

Uno por uno, los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

Las designaciones bajo la lupa

Dentro de la nómina enviada, hay tres nombres destacan por sus vínculos directos con el andamiaje judicial actual:

Emilio Rosatti: propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti , presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Desde su entorno aclararon que su padre no votó en la terna y que el candidato tiene una carrera judicial de casi una década previa al ingreso de su progenitor a la Corte.

Ana María Cristina Juan: postulada para el Juzgado Federal de Hurlingham. Es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (a cargo del caso $LIBRA).

María Julia Sosa: candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. Se desempeña actualmente como secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini.

Cámara Nacional de Casación

Nicolás Grappasonno: Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CABA).

Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales

Emilio Santiago Faggi y Lureano Alberto Durán: Cámara Federal de La Plata (Sala 3).

Yamile Susana Bernan y Santiago Quián Zavalía: Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional (CABA).

Paula Andrea Castro , Samanta Claudia Biscardi , Osvaldo Felipe Pitrau , Analía Victoria Romero y Lucila Inés Córdoba: Cámara Nacional en lo Civil (CABA).

Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway: Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Jorge Djivaris: Cámara Nacional en lo Comercial (CABA).

Walter Fabián Carnota y Fernando Strasser: Cámara Federal de la Seguridad Social.

María Verónica Micheli , Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Claudio Ricardo Silvestri: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.

Pablo Ezequiel Wilk: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata.

Pablo Javier Flores (TOF N° 3) y Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5): San Martín.

Nicolás Ramón Ceballos , Ivana Sandra Quinteros , Nicolás Antonio Pacilio y Hugo Fabián Decaría: Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional (CABA).

Ricardo Santiago Lombardo: Tribunal Oral de Menores N° 3 (CABA).

Federico Novello: Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 (CABA).

Jueces Federales

Gerardo Daniel Cacace: Tribunal Federal de Juicio de Formosa.

Emilio Rosatti: Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Walter Alberto Rodríguez: Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Santa Fe.

Ana María Cristina Juan: Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

Diego Allievi: Seguridad Social (CABA).

María Laura Ameri: Ejecuciones Fiscales Tributarias (CABA).

Jueces Nacionales (CABA)

Criminal y Correccional: María Gloria Capanegra, Santiago José Jaimes Munilla, Pablo Federico Moya, Laura Fabiana Kvitko, Santiago Alberto Poncio, Paula Fuertes, Soledad Eugenia Mariño e Ignacio Labadens (Menores).

Civil: Laura Wiszniacki, Ezequiel Javier Sobrino Reig, Julián Herrera, Juan Martín Balcazar, Germán Augusto Degano, Javier Alberto Santiso y Santos Enrique Cifuentes.

Comercial: María Agustina Boyajian Rivas.

Ministerio Público y Defensoría

Juan Andrés Moldes: Fiscal en lo Penal Económico (CABA).

Defensores Públicos: María Inés Reston (Penal Económico), Felipe Alberto Alliaud (Curador), Marcela Lorena Sasso, Verónica Mabel Polverini y Lucas Marcelo Bellotti San Martín (Menores e Incapaces).

Conjueces (Asuntos de Familia y Capacidad)