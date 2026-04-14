El funcionario sostuvo que la inflación de marzo 2026 podría superar a la de febrero. Foto: Noticias Argentinas

Luis Caputo tendrá una agenda agitada de cara a la jornada de este martes 14 de abril. El ministro realizará una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), luego se conocerá el índice de inflación del mes de marzo y por último partirá a Washington para participar de reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La jornada del ministro de Economía se dará en un contexto clave para el Gobierno, marcado por la expectativa en torno a la evolución de los precios y las negociaciones con los organismos internacionales. Tanto la exposición ante los empresarios como el dato de inflación y el viaje a Estados Unidos formarán parte de una misma hoja de ruta, con el objetivo de reforzar las señales de estabilidad económica y consolidar el frente externo en medio del programa de ajuste que impulsa la administración de Javier Milei.

Luis Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: X @BolsaRosario

La agenda de Luis Caputo

Por la mañana, el titular del palacio de Hacienda hablará en el evento anual de Amcham luego de la presentación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y lo seguirá el discurso del Embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El cierre estará a cargo de Javier Milei.

Participarán además el ministro del Interior, Diego Santilli; el Canciller, Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. Foto: Instagram @embajadaeeuuarg

Por parte de los gobernadores hablarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Raúl Jalil (Catamarca). Se presentará también el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

El dato de inflación y el viaje a Estados Unidos

Mientras que Caputo partirá junto a su equipo a Washington para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial desde el 13 al 18 de abril, el INDEC dará a conocer la medición mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

Se espera que el IPC ronde el 3% por el impacto en los precios de combustibles en primer lugar y por los aumentos en alimentos y educación en segundo lugar. Como anticipo, el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Por su parte, Caputo buscará cerrar la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destrabar una transferencia por US$1000 millones por haber “sobre-cumplido” la meta sobre el resultado fiscal de la economía argentina en 2025, aunque no habría alcanzado a cumplir la de acumulación de reservas.