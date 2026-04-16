El presidente disertó ante líderes de ultraderecha. Foto: EFE

Javier Milei ratificó la vigencia de su programa económico tras confirmarse que el Sector Público Nacional volvió a registrar saldo positivo durante el mes de marzo de 2026. A través de sus redes sociales, el presidente argentino compartió el informe del ministro de Economía, Luis Caputo y subrayó: “El ancla fiscal no se negocia”.

Según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, el desempeño fiscal del tercer mes del año arrojó cifras positivas tanto en el resultado primario como en el financiero. “En marzo, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495 millones”, puntualizó Caputo.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Con estos números, el Gobierno logró consolidar el ordenamiento de las cuentas públicas durante el inicio de 2026. “En el primer trimestre el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB”, precisó el ministro.

Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo mantuvo una política de fuerte restricción en las erogaciones estatales. “El gasto primario total se redujo 5,7% i.a. en términos reales, reflejando el compromiso con el orden en las cuentas públicas”, detalló el ministro.

Caputo también se refirió a la recaudación, señalando que el esquema de ingresos se vio influenciado por las reformas implementadas el año anterior. “La dinámica interanual de los recursos tributarios continúa reflejando un conjunto de medidas de administración tributaria y la reducción o eliminación de distintos impuestos a lo largo de 2025”, añadió.

Como cierre de la presentación de datos, el ministro reafirmó la estrategia a largo plazo de la Casa Rosada: “El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”. Milei citó el tuit de Caputo con el detalle y celebró: “El ancla fiscal no se negocia. MAGA. VLLC”.

Argentina podría recibir garantía de hasta US$ 2.000 millones del Banco Mundial para pagar deuda: qué implica este movimiento

El Banco Mundial reveló que podría otorgarle a la Argentina una garantía de hasta US$ 2.000 millones para el pago de la deuda tras el encuentro que mantuvieron en Washington su presidente, Ajay Banga, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El organismo comunicó que “el Grupo Banco Mundial está trabajando para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

“En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”, indicó el organismo, que destacó las medidas tomadas por el Gobierno.