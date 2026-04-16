Javier Milei y Benjamin Netanyahu

Javier Milei dialogó con una periodista israelí en la antesala de su desembarco al país de Medio Oriente, donde estará desde el 19 al 22 de abril. El presidente argentino habló de su relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu, lo definió como “un amigo” y expresó: “Tengo una profunda admiración”.

A solo dos días de iniciar su viaje oficial a Israel, el presidente Javier Milei reafirmó su alineamiento geopolítico y su intención de mudar la sede diplomática argentina. “El tiempo es de Dios, pero tengo la convicción de hacerlo y cuando las circunstancias me lo permitan lo voy a hacer”, aseguró el mandatario, quien ya había adelantado esta medida durante su visita al país hebreo el año pasado.

El jefe de Estado calificó al primer ministro israelí como “un líder extraordinario” y destacó su papel en el marco del conflicto en Medio Oriente. “Yo me siento personalmente amigo de Bibi (Netanyahu), tengo un afecto enorme por él, pero sobre todo una profunda admiración. Israel y todo el mundo occidental deberían estar agradecidos de que sea primer ministro de Israel. Es un gran ser humano y comprende perfectamente lo que está en juego”.

Respecto al traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el líder de La Libertad Avanza mantuvo la postura que manifestó ante el Parlamento de Israel. “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación”, remarcó.

Ante las posibles críticas de la comunidad internacional por el estatus de la ciudad, Milei fue tajante: “Si es justo ¿qué me importa lo que digan los demás?”. Aunque inicialmente se especulaba el movimiento para este 2026, el mandatario admitió que aún no tiene una fecha definida para su ejecución.

Milei habló de su alineamiento con Donald Trump e Irán como “enemigo”

En la entrevista, el presidente también vinculó su estrategia con la de Estados Unidos: elogió a Donald Trump, con quien mantiene una “excelente relación” y dijo: “Debemos agradecer al creador tener líderes de la estatura de Bibi Netanyahu y Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo a la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de terminar de una vez por todas con estas personas que siembran el horror en el mundo. Por eso apoyo las acciones de Israel y Estados Unidos”

Al referirse al régimen de Irán, Milei fue contundente: “Irán es enemigo de Argentina desde que colocó dos bombas”. Además, el Presidente advirtió sobre el peligro de sus capacidades nucleares y la exportación de terrorismo: “Es evidente que no se trata solo de un enemigo de Israel, sino de todo Occidente. Frente a alguien que lo quiere exterminar, no se puede negociar o tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”.

Finalmente, el mandatario argentino criticó la postura de otros países frente al conflicto bélico. “La gran característica de la comunidad internacional es que son cobardes. Tienen miedo a enfrentarlos. Si usted quiere la paz tiene que estar preparado para la guerra”, sentenció.