El hermano de Juan Bautista Mahiques fue designado por el Gobierno. Foto: Diario AR

A través del decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la designación de Esteban Mahiques al frente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. El nombramiento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Juan Bautista Mahiques, tiene carácter “ad honorem”, por lo que no percibirá retribución económica ni generará erogaciones adicionales para el Estado.

La normativa establece que la función comenzó a regir retroactivamente a partir del 6 de marzo de 2026 con el objetivo de regularizar la situación de hecho de las tareas que el funcionario ya venía desempeñando. La llegada de Esteban Mahiques, quien anteriormente fue director de Relaciones Institucionales en Cancillería e integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA, reforzó la presencia de una familia con amplia trayectoria en los Tribunales:

Juan Bautista Mahiques: actual ministro de Justicia de la Nación.

Carlos “Coco” Mahiques (Padre): presidente de la Sala III de la Casación Federal. El Ejecutivo ya envió su pliego al Senado para renovar su cargo antes de que cumpla los 75 años.

Ignacio Mahiques (Hermano): fiscal porteño y exadjunto en la causa Vialidad.

El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro. Foto: REUTERS

Más movimientos en el Ministerio de Justicia

En paralelo, el Ministerio de Justicia designó a Leonardo Szuchet como nuevo subsecretario de Derechos Humanos tras la salida de Joaquín Mogaburu. Szuchet es un funcionario con experiencia en el área: fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Estos movimientos formaron parte de la reestructuración iniciada tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.