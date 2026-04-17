Mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó una nueva reunión de mesa política con intención de ordenar la hoja de ruta legislativa aún pendiente con intención de impulsar la gestión. El intercambio tendrá lugar este viernes a las 11 y aspirará a cerrar los debates abiertos para definir las próximas prioridades a tratar en el Congreso Nacional.

Pese a los anuncios en redes sociales, lo cierto es que la Cámara de Diputados sesionó solo una vez durante el inicio del período ordinario, cuando aprobó la Ley de Glaciares a pedido de los gobernadores.

Bajo esa intención, la Casa Rosada espera poder cerrar los detalles del proyecto de reforma política, que contempla la eliminación de las PASO, pero también de la modificación en el Código Penal para impulsar temas que generen debate en la sociedad.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Prevista para tratar en la Cámara Alta, el oficialismo debate a su vez la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió varios cuestionamientos de los aliados y la oposición, y los pliegos judiciales que buscan mover con agilidad, entre los que en varios despachos de Balcarce 50 supervisan las solicitudes de los gobernadores aliados.

Este viernes se espera la participación del ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Podría ser de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y se descuenta la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Estados Unidos.

Desde EEUU, Caputo reafirmó el plan económico del Gobierno

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, Caputo enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es “reducir lo que llamamos el costo argentino” y precisó que para lograrlo se apuntará a tres ejes. “Bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística”, detalló.

El ministro subrayó el respaldo político obtenido en las urnas para garantizar la continuidad de las medidas. “Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales. Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Así que eso también nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas”, insistió.

Además, marcó una diferencia con gestiones previas: “Necesitamos ser más competitivos, pero lo estamos haciendo bajando impuestos, reduciendo regulaciones, mejorando la logística, y no a través de la vieja forma que los políticos solían usar en Argentina, que era mediante mega devaluaciones para ocultar la falta de productividad”, consideró Caputo.