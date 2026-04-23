Reforma electoral en debate Foto: Pato Daniele

El Senado se dispone a debatir la reforma electoral que el Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso. El proyecto incluye varios capítulos que abordan la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la Ley de Boleta Única de Papel (BUP) y la implementación de la llamada Ficha Limpia, entre otros puntos.

“Nosotros vamos a girar el proyecto a cada despacho de los senadores y convocaremos a las comisiones para que se inicie una discusión”, le señalaron a TN desde La Libertad Avanza.

La comisión de Asuntos Constitucionales será la cabecera del debate, liderada por Agustín Coto. Patricia Bullrich buscará mejorar la redacción con consultas con la Casa Rosada.

El Gobierno envió la Reforma Electoral al Congreso. Foto: Oficina del Presidente

Los cambios que propone la Reforma Electoral

A partir de las modificaciones a la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, solamente se mantiene el Fondo Partidario Permanente (que es anual) y se lo acota a las agrupaciones que hayan sacado al menos un 1% de los votos del padrón total nacional en la última votación de diputados nacionales.

Según se señala en el articulado, los recursos disponibles para el aporte público anual se distribuirán en un 20% de forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos, y un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido político hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales.

“Los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere. La renuncia deberá comunicarse de manera fehaciente al MINISTERIO DEL INTERIOR y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de UN (1) año”, se aclara.

Elecciones. Foto: NA

En simultáneo a la reducción drástica de los aportes estatales de campaña, se flexibilizan significativamente los límites para los aportes privados, lo que podría ocasionar un serio perjuicio a las agrupaciones más chicas que no cuentan con donantes de relevancia.

En el nuevo proyecto de ley, el tope de recursos recibidos de parte de una misma persona humana o jurídica pasa del 2% al 35% del monto “que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. Ese límite no aplica a afiliados, sino a donantes externos.

“Con antelación suficiente al inicio de la campaña, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos el límite de aportes privados de campaña por persona permitidos de acuerdo con este artículo, y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral”, se explica.

En tanto, se establece que “los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito a nombre del partido político”, y “las cuentas deberán registrarse en la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL e informarse al Juzgado Federal con competencia Electoral del distrito correspondiente”.

Además de perder el financiamiento estatal de las campañas, las agrupaciones políticas ya no podrán disponer, de acuerdo a la iniciativa del Gobierno, de los espacios gratuitos cedidos obligatoriamente por los medios de comunicación audiovisual (TV y radios) destinados a la publicidad proselitista.

La provincia de Buenos Aires va a las urnas Foto: Gobierno de Misiones

Reforma electoral en Argentina: el Gobierno impulsa Ficha Limpia en el Congreso

El impulso de Ficha Limpia no es nuevo, pero ahora vuelve con fuerza en el marco de una reforma más amplia del sistema electoral. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es “elevar los estándares de integridad” en la función pública y responder a una demanda social vinculada a la transparencia.

En concreto, el proyecto establece que no podrán integrar listas electorales aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción contemplados en el Código Penal, particularmente los incluidos en los capítulos referidos a cohecho y tráfico de influencias.

Elecciones. Foto: REUTERS

Los delitos que incluye la Ficha Limpia

Delitos de malversación de caudales públicos

Empleo y encubrimiento

Enriquecimiento ilícito de funcionarios

Exacciones ilegales

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Ficha Limpia: quiénes no podrán ser candidatos por condenas de corrupción

El alcance de la iniciativa no se limita solo a las candidaturas. Según el artículo 7 del proyecto, las restricciones también abarcan la designación en cargos clave del Estado. Entre ellos:

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros, secretarios y subsecretarios

Autoridades de organismos descentralizados y de la seguridad social

Integrantes de cuerpos colegiados

Personal diplomático bajo la Ley del Servicio Exterior

Directores de empresas con participación estatal

En términos generales, la norma impide el acceso a funciones equivalentes dentro de la administración pública para quienes estén alcanzados por estas condenas.