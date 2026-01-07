Las Fuerzas Armadas avanzan con la compra de armamento individual portátil
El Ejército argentino avanza con el proyecto de modernización del armamento. El programa tiene prevista una inversión inicial de $35.897.688.750.
Las Fuerzas Armadas avanzan en la compra de armamento individual portátil, con el objetivo de modernizar el equipamiento militar.
El programa tiene prevista una inversión inicial de $35.897.688.750 (unos USD 24,5 millones de dólares).
Aunque no se dieron precisiones de la compra, meses atrás había surgido el rumoer que el Ministerio de Defensa, por entoces a cargo de Luis Petri, tenía intenciones de adquirir los fusiles IWI ARAD.
El acuerdo contemplaría la adquisición de la versión en calibre 5,56 × 45 mm (ARAD 5) como la de 7,62 × 51 mm (ARAD 7).
La intención de compra se produce en medio de una creciente relación entre Argentina e Israel, interacción que también se derramaba al nicho de defensa
