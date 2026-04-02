Keukenhof, el parque de tulipanes más famoso de Europa que solo abre ocho semanas al año. Foto: Unsplash

Cada primavera, los Países Bajos se transforman en una postal viva. A pocos kilómetros de Ámsterdam, en la localidad de Lisse, se encuentra uno de los destinos florales más famosos del mundo: Keukenhof, un parque que durante unas pocas semanas concentra el mayor despliegue de tulipanes y flores de temporada de Europa.

Entre marzo y mayo, cuando la primavera comienza a desplegar sus colores, este jardín abre sus puertas y convierte el paisaje en una sucesión de escenarios naturales donde el arte, el diseño y la botánica se combinan en perfecta armonía.

El parque de Keukenhof concentra el mayor despliegue de tulipanes y flores de temporada de Europa. Foto: Unsplash

El perfume de tulipanes, jacintos y narcisos envuelve al visitante desde el primer momento y anticipa lo que vendrá: 32 hectáreas de senderos, estanques y parterres que parecen cuidadosamente pintados a mano.

Keukenhof: el parque de tulipanes más famoso de los Países Bajos

Keukenhof no es solo un campo de flores, sino un parque paisajístico diseñado para ofrecer una experiencia sensorial completa. Cada temporada se plantan millones de bulbos, entre ellos más de 800 variedades de tulipanes, además de jacintos, narcisos y otras especies primaverales.

El resultado es un paisaje en constante transformación. Durante las primeras semanas predominan los tonos blancos y amarillos; luego aparecen los rosados intensos, los rojos vibrantes y los violetas profundos.

En Keukenhof, cada temporada se plantan millones de bulbos, entre ellos más de 800 variedades de tulipanes. Foto: Unsplash

Esa evolución convierte al parque en un escenario privilegiado para fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan capturar combinaciones únicas de líneas, formas y colores.

Qué ver en Keukenhof: jardines temáticos y pabellones florales

El recorrido por Keukenhof se divide en diferentes áreas, cada una con identidad propia. En el Jardín Histórico, por ejemplo, se exhiben variedades antiguas de bulbos que permiten conocer la evolución del cultivo de tulipanes desde el siglo XV. En contraste, el Jardín Natural apuesta por un estilo más libre, donde las flores emergen entre árboles maduros y praderas verdes, creando una atmósfera más silvestre.

Los pabellones cubiertos son otro de los grandes atractivos. Allí se realizan exposiciones florales que cambian a lo largo de la temporada. El Pabellón Willem-Alexander reúne impresionantes colecciones de tulipanes, algunos con pétalos bicolores, otros casi negros o con bordes rizados, tan perfectos que parecen esculturas de porcelana. El Oranje Nassau, en cambio, propone instalaciones temáticas donde las flores se transforman en auténticas piezas escenográficas.

El molino de viento es uno de los símbolos más representativos del parque Keukenhof. Foto: Unsplash

Uno de los símbolos del parque es su molino de viento tradicional. Desde la plataforma superior se obtiene una de las mejores vistas del paisaje circundante: extensos campos de bulbos que se extienden en franjas de rojo, amarillo, naranja y violeta hasta perderse en el horizonte.

Keukenhof con niños: un paseo ideal para toda la familia

Keukenhof está pensado para visitantes de todas las edades. Los niños pueden disfrutar de un laberinto verde, áreas de juegos de madera y un pequeño zoológico interactivo con animales de granja. Los caminos están adaptados para cochecitos y personas con movilidad reducida, y el parque cuenta con múltiples áreas de descanso y servicios gastronómicos.

Los caminos del parque Keukenhof están adaptados para cochecitos y personas con movilidad reducida. Foto: Unsplash

En los alrededores es posible alquilar bicicletas para recorrer los campos de cultivo y los caminos rurales entre canales y casas típicas. Otra opción es navegar en pequeñas embarcaciones eléctricas que se deslizan en silencio por los canales, ofreciendo una perspectiva única de los tulipanes a nivel del agua.

Historia de Keukenhof: del huerto medieval al mayor jardín floral de Europa

El origen de Keukenhof se remonta al siglo XV, cuando estas tierras funcionaban como huerto y zona de caza del cercano castillo de Teylingen. La transformación en parque floral llegó en 1949, cuando un grupo de productores de bulbos decidió crear aquí una exposición al aire libre para mostrar sus variedades al público internacional.

Desde entonces, el jardín se reinventa cada temporada con nuevos diseños, instalaciones artísticas y un tema central que guía la disposición de los parterres.

Cuándo visitar Keukenhof: la mejor época para ver tulipanes en Holanda

El parque Keukenhof se reinventa cada temporada con nuevos diseños y un tema central que guía la disposición de los parterres. Foto: Unsplash

Keukenhof abre solo ocho semanas al año, generalmente entre mediados de marzo y principios de mayo. El momento ideal para ver los tulipanes en su máximo esplendor suele ser entre mediados de abril y los primeros días de mayo, aunque el calendario depende de las condiciones climáticas.

Para evitar grandes multitudes, lo más recomendable es visitar el parque en días laborables y a primera hora de la mañana. Las entradas (que rondan los 21 euros) pueden comprarse online, y existen paquetes combinados que incluyen transporte desde ciudades cercanas como Ámsterdam, Haarlem o Leiden.

¿Cómo llegar a Keukenhof desde Ámsterdam?

Keukenhof se encuentra a unos 35 kilómetros de Ámsterdam y está bien conectado por autobuses lanzadera desde el aeropuerto de Schiphol y estaciones de tren cercanas como Haarlem o Leiden. También, dispone de estacionamiento para quienes prefieran llegar en auto.

Muchos viajeros optan por alojarse en Leiden, una ciudad universitaria con canales, museos y una atractiva escena gastronómica, ideal para combinar cultura y naturaleza durante la temporada de tulipanes.