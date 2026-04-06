El Gobierno le negó el ingreso a la prensa de cinco medios distintos basándose en la filtración del presunto pago de Rusia al armado de notas para desprestigiarlo. Foto: Somos Uno

En una decisión que sacudió al ámbito de la prensa y la política, el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a Casa Rosada y al Congreso de periodistas pertenecientes a medios señalados en una presunta campaña de desprestigio financiada por Rusia que trascendió el pasado viernes 3 de abril. Según voceros oficiales, la decisión se mantendrá “hasta esclarecer los hechos” vinculados a una red de “guerra híbrida” detectada durante 2024.

La medida alcanzó a periodistas acreditados de A24, El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, C5N y Grito del Sur. Ante la consulta de La Nación sobre el alcance total del veto, desde el Gobierno evitaron dar una lista cerrada y sentenciaron: “Todos los que están involucrados”.

Es por eso que desde Casa Rosada evalúan elevar el tono de la respuesta. Fuentes oficiales confirmaron que planean convocar “en las próximas horas” a los responsables de las empresas periodísticas señaladas “para que expliquen” lo sucedido. Un funcionario de alto rango fue más allá al calificar la gravedad del hecho: “Podría haber casos de traición a la patria. Hubo injerencia de un país extranjero sobre la Argentina”.

Según voceros oficiales, la decisión se mantendrá “hasta esclarecer los hechos”. Foto: Corta

Mientras en la Cámara de Diputados presidida por Martín Menem se notificó la suspensión de acreditaciones aclarando que no era algo “personal” con los cronistas, sino con las empresas, en el Senado la postura es opuesta. Desde el entorno de Victoria Villarruel aseguraron que “no va a ocurrir”, marcando una nueva diferencia interna con el Poder Ejecutivo.

Si bien el documento que trascendió sobre la presunta campaña de desprestigio impactó de lleno en el Gobierno y todo el arco político, todavía se están esclareciendo los hechos: los hechos no están judicializados y por el momento solo se trata de “rumores” y “supuestos”. La negativa para que los periodistas acreditados puedan realizar su trabajo con normalidad encendió las alarmas.

Casa Rosada. Foto: REUTERS

El presunto pago de notas periodísticas por parte de Rusia en contra del Gobierno

El trasfondo de la restricción surge de una filtración de 76 documentos sensibles obtenidos por un consorcio internacional de medios (incluyendo a Filtraleaks de Santiago O’Donnell y Forbidden Stories). Los informes revelaron que un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía” ejecutó un plan para desacreditar al Gobierno mediante la difusión de noticias reales y falsas y el fomento de fracturas internas.

La red habría financiado más de 250 artículos entre junio y octubre de 2024, con un desembolso estimado en 283.100 dólares, lo que posicionó a Argentina como el país de la región donde Rusia invirtió más dinero para estos fines.

Los documentos detallan supuestas maniobras que incluyeron perfiles de líderes políticos y entrevistas con expertos incluyendo “políticos, politólogos de la oposición y economistas”, además de campañas para evitar la adhesión argentina al Grupo de Amigos de Ucrania y apoyo a candidatos opositores en las legislativas de 2025.

El presidente habló del fallo de la Justicai de EEUU a favor de Argentina en el Caso YPF. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Esta no es la primera alerta sobre la actividad rusa en el país. En junio de 2025, el Gobierno ya había denunciado a cinco ciudadanos rusos por tareas de inteligencia coordinadas con el Kremlin. Entre ellos destacaba Lev Konstantinovich, identificado como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, junto a su esposa Irina Iakovenko.

Por el momento, no se informó por cuánto tiempo se extenderá la prohibición para que los periodistas afectados desempeñen sus tareas en las sedes de gobierno. Mientras tanto, la Justicia y la inteligencia nacional analizan el alcance de la conexión local de esta presunta red de espionaje.

La Embajada de Rusia en Argentina negó la existencia de una campaña en contra de Milei: “No se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”

La Embajada de Rusia en Argentina lanzó un comunicado oficial en referencia a la investigación que salió a la luz en las últimas horas vinculada al supuesto pago a medios argentinos para desprestigiar adrede al gobierno de Javier Milei. El área diplomática de la administración de Vladimir Putin dejó en claro que no hay evidencia de los hechos y sostuvo: “Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común”.

“Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025″, sostuvo el área diplomática.

“Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, indicaron. “El 23 de junio de 2025, la Embajada ya emitió un comentario detallado sobre este tema. En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyó el comunicado de la Embajada de Rusia.

Como consecuencia de la tensión generada por la filtración de este documento, se espera que en los próximos días se den a conocer más novedades al respecto independientemente del comunicado de la Embajada de Rusia, más teniendo en cuenta que el presidente Milei anunció que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias”.