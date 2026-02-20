Estuvieron presentes en la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Cuenta de Twitter de Martín Menem

El Gobierno llamó a dos encuentros importantes para los próximos días en un contexto marcado por el movimiento legislativo en el Congreso. Horas después de la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados y a pocos días del inicio del periodo de sesiones ordinarias, se reunirá la mesa política y el Gabinete con el objetivo de organizar el esquema político de cara al transcurso de este 2026.

Javier Milei regresó al país durante la madrugada de este viernes 20 de febrero y empezará a delinear los primeros ejes de su mensaje para la apertura de sesiones ordinarias prevista para el 1° de marzo en el Palacio del Congreso. Se trata de la intervención más relevante del año, ya que allí marcará el rumbo que tendrá su Gobierno en este nuevo período legislativo.

Debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Foto: NA

El presidente argentino aterrizó en Aeroparque pocos minutos antes de las 6 de la mañana tras haber participado de la sesión inaugural del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. Siguió el debate y la votación de la Reforma Laboral desde Estados Unidos y también durante el vuelo de regreso. “Histórico. Argentina será grande nuevamente”, celebró en su cuenta oficial de Twitter cuando se aprobó en Diputados.

Antes de viajar a Estados Unidos, el jefe de Estado mantuvo distintos encuentros con miembros de la mesa política para empezar a ordenar los demás aspectos de la gestión que se abordarán luego de la discusión por la Reforma Laboral, cuyo último tratamiento será el próximo 27 de febrero en el Senado.

En esta misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a una reunión interna de la mesa política para el próximo lunes 23 de febrero a las 14.30. El último encuentro de ese espacio había sido la semana anterior en la antesala del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. Además, también se convocó a una reunión de Gabinete para el martes 24. “Vamos a felicitar a todos, actualizar temas del Congreso para que todos estén al tanto y se va a repasar asuntos de gestión”, señaló una fuente oficial a Infobae.

Se desarrolló en Casa Rosada a poco del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. Foto: Prensa Gobierno

El momento del Gobierno tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados

En el Ejecutivo aseguran que atraviesan un buen momento en términos políticos: lograron aprobar una de las reformas más complejas y sin antecedentes de modificaciones laborales de esta envergadura en las últimas décadas. Es por eso que buscan capitalizar el impulso para promover decenas de nuevos paquetes de reformas a lo largo del 2026.

“En el pasado lo que sucedía es que cada uno de los ministerios definía su hoja de ruta y después se comunicaba automáticamente”, explicó un funcionario a Infobae. La intención ahora es concentrar aún más la estrategia política, es decir, que la coordinación entre ministerios tenga un rol central para definir cuándo avanzar con los distintos hitos de gestión. Mientras tanto, el Senado se alista para debatir tres proyectos clave: la Reforma Laboral, la baja de la edad de imputabilidad y la Ley de Glaciares.