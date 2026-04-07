Sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: NA

Manuel Adorni afirmó que en los próximos días, el Gobierno enviará la nueva Ley de Salud Mental al Congreso. El anuncio del jefe de Gabinete fue realizado en la mañana de este martes 7 de abril en un contexto marcado por una serie de reformas que el oficialismo quiere impulsar durante el transcurso del 2026.

La actual Ley de Salud Mental es cuestionada por varios sectores principalmente por el punto de la voluntariedad de las internaciones y la decisión del paciente ante la cual se debate si está en sus cabales para hacerlo o no. Ante ello, el Gobierno tomó una postura firme y buscará cambiar este punto, entre otros.

De qué trata la Ley de Salud Mental

La Ley de Salud Mental fue sancionada en el año 2010 y fue puesta en funcionamiento en el 2013. Entre sus puntos principales, se encuentra la percepción de la persona con padecimientos de salud mental como sujetos de derecho y no sujetos bajo tutela. Tienen derecho a decidir sobre su tratamiento, lo que genera discusión por considerar a algunos “incapaces” legalmente por su estado.

En este sentido, las internaciones, ya sean voluntarias o involuntarias, deben ser breves, justificadas por riesgo cierto e inminente y autorizadas por equipos interdisciplinarios en clínicas u hospitales generales en lugar de instituciones psiquiátricas. Los pacientes deben ser tratados por un equipo interdisciplinario que incluye psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería y terapia ocupacional, entre otras.

Hospitales Foto: Web Hospital Italiano

Cuáles son las críticas a la Ley de Salud Mental

El Gobierno contempla habilitar la creación o continuidad de instituciones especializadas, como neuropsiquiátricos, y revisar aspectos vinculados al egreso, la reinserción en sociedad y los organismos de control de la ley. Cabe recordar el pedido de la madre del líder de Tan Biónica Santiago “Chano” Charpentier, quien presentó problemas de consumo y salud mental y protagonizó un episodio que incluyó disparos con la Policía y una posterior internación. Marina Charpentier conoce en detalle la Ley 26.657 y trabaja por su actualización.

“El artículo 20 dice que los enfermos tienen derecho a decidir si quieren o no internarse o recibir tratamiento. O sea, en una persona con un brote psicótico o un intento de suicidio, su madre, su familiar, su red, no pueden decir, ‘vamos a internarlo, a que tenga el tratamiento adecuado’. ¿Cómo puede ser que le preguntes a alguien que está en esa situación si quiere o no internarse? Es un peligro para sí mismo -porque al no tener conciencia de enfermedad puede hacer cualquier cosa-, es un peligro para su familia y para la sociedad”, declaró la madre de “Chano”.

Chano

Qué cambios busca el Gobierno en la Ley de Salud Mental

El Ejecutivo adhiere a la postura de la madre de Chano, ya que sostienen que la normativa actual presenta limitaciones para intervenir en casos graves.

Además, el cambio más relevante de la redacción del nuevo proyecto se refiere a los lugares de internación, que en lugar de limitarse a hospitales generales, el proyecto habla de “instituciones adecuadas”. De este modo, se amplía el abanico de dispositivos de internación posibles y los criterios dejarían de ser exclusivamente de “riesgo cierto e inminente” para pasar a considerar el cese de las condiciones que motivaron la internación, lo que podría extender los tiempos de permanencia.

En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026

Se impulsa también un rediseño del órgano de control por una composición más técnica y especializada con profesionales del derecho incluidos en el esquema con ajustes en el rol de defensores, quienes podrían impulsar medidas terapéuticas.