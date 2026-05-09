Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Oficina de Presidencia

El Gobierno trabaja en negociaciones con gobernadores para conseguir la aprobación del “SUPER RIGI”, el nuevo proyecto que impulsa para tener luz verde en el Congreso.

Se trata de un proyecto que busca promover inversiones en segmentos como inteligencia artificial, data centers, infraestructura nuclear, defensa y autos eléctricos.

Luis Caputo dio los primeros detalles del nuevo proyecto que busca la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina.

El ministro de Economía participó de la conferencia de prensa encabezada por Adorni. Foto: Captura de pantalla

“Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas”, explicó el ministro.

Añadió como sectores que podrían beneficiarse la fabricación de “baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes”.

“Lo mejor es que este esquema englobará sectores o industrias que no existen en Argentina”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

Minería en Argentina. Foto: REUTERS

Caputo precisó que “la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el SUPER RIGI será de 15%”.

Además la amortización será “más adelantada de 60% en el primer año y de 20% en los dos siguientes”.

Caputo señaló que todavía que no se definió el monto mínimo de inversión y adelantó que el proyecto irá al Congreso de la próxima semana, aunque todavía no se definió si lo enviarán a Diputados o al Senado y la estrategia legislativa quedará atada a la próxima reunión de mesa política.