El jefe de Gabinete prepara un recorte del 20% de su área. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

Javier Milei retoma su agenda el país con una visita a Bolsa de Comercio de Córdoba este lunes, donde se mostrará con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De este modo, el Presidente respaldará al jefe de ministros tras la polémica por haber incluido a su esposa en la comitiva oficial que viajó al Argentina Week en Nueva York.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

El apoyo presidencial llegará después de gestos de todos los miembros del gabinete y de diferentes sectores libertarios, que resaltaron la honestidad del funcionario.

La actividad en la Docta tendrá lugar a las 16 y el cronograma confirmado incluye la palabra de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur.

Javier Milei Foto: REUTERS

Cómo continúa la semana del mandatario

La mesa política, la otra actividad de relevancia para el Gobierno la próxima semana, tiene registro para el próximo martes a las 11.

En ese ámbito, las principales figuras del oficialismo terminarán de definir la agenda parlamentaria para el resto del mes y el comienzo del siguiente.

Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

La nueva ley de financiamiento universitario es una de las prioridades del oficialismo pero no la única: hay paquetes de reformas estructurales que la gestión Milei pretende darle forma este año.

Del encuentro participarán, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.