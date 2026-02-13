El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los responsables. Foto: EFE

Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno impulsará una denuncia por “terrorismo” contra quienes participaron de los incidentes ocurridos durante el tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso el pasado miércoles 11 de febrero. Según explicó la ministra de Seguridad, los hechos no constituyeron únicamente ataques contra las fuerzas federales, sino que formaron parte de una maniobra planificada para alterar el funcionamiento institucional.

Monteoliva subrayó que lo sucedido durante la movilización estuvo muy por fuera de una protesta habitual. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, expresó en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. En esta misma línea, sostuvo que el propósito no se limitó a enfrentar a la Policía: “Fue un acto de terrorismo”.

Se dio en medio del tratamiento de la Reforma Laboral. Foto: EFE

El Gobierno unificará las pruebas para radicar una presentación en la Justicia Federal bajo la figura de "terrorismo" contemplada en la normativa vigente. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, afirmó Monteoliva.

La ministra también respaldó el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad durante la jornada y aseguró que se aplicaron los protocolos para evitar consecuencias más graves y reducir el número de lesionados. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, señaló.

Ante los cuestionamientos por la falta de arrestos en el momento de los ataques, sostuvo: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”. En este sentido, insistió en que la prioridad fue preservar la integridad de los efectivos y evitar una escalada mayor.

Frente a las críticas por la liviana actitud de los agentes que custodiaban las vallas, respondió: “Cada valla pesa cien kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”. Sobre las personas identificadas, indicó: “Hay personas de 20 años y otras de más de 60, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y algunos de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta”. Aclaró que no todos cuentan con antecedentes, aunque en algunos casos hay trayectorias delictivas extensas y mencionó la posible vinculación con barras bravas y sectores de izquierda combativa o anarquistas.

Monteoliva confirmó que ya se avanza en la individualización de los involucrados en los disturbios con más de una decena de personas reconocidas y un número mayor de detenidos desde el mismo día de los hechos. “Ya vamos más de diecisiete identificados. Seguimos identificando, porque con el ok de la Justicia, la Unidad de Flagrancia Este a cargo de la fiscal Malena Mercuriali interviene en la causa”, precisó.

Por otra parte, la funcionaria rechazó las versiones que circularon en redes y en ciertos medios acerca de supuestos policías infiltrados. “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”, consideró. “Lo único que faltaría sería que en cualquier momento digan que era yo la que estaba con la gomera”, ironizó.

La ministra de Seguridad Monteoliva brindó detalles acerca de la denuncia por "terrorismo" que ejecutará el Gobierno. Foto: EFE

En cuanto al balance, señaló que hubo más de 70 detenidos y pocos heridos, ninguno de gravedad. “Dentro del balance del día, por suerte solo fueron siete efectivos golpeados y los civiles lastimados no tuvieron heridas de gravedad”, destacó. Por último, cuestionó la rapidez con la que en ocasiones la Justicia dispone la liberación de los arrestados y adelantó que se evaluarán cambios en los protocolos para futuras manifestaciones, entre ellos, controles más estrictos sobre mochilas y banderas.

Denuncia del Gobierno por “terrorismo”: los detalles de la investigación

La investigación incluye el estudio de imágenes obtenidas por cámaras de fuerzas federales, del sistema de monitoreo porteño y de registros televisivos. Entre las herramientas utilizadas, Monteoliva mencionó el Sistema Luna para el cotejo facial con bases policiales y otros programas, como Jessie, orientados al análisis de antecedentes y datos biométricos.

Qué dice la Ley Antiterrorista en Argentina

En Argentina, la Ley Antiterrorista (N° 26.734) establece agravantes para los delitos cometidos con la finalidad de infundir temor en la sociedad o de forzar decisiones de las autoridades. La tipificación bajo esta figura supone la intervención de la Justicia Federal, la posibilidad de detenciones sin excarcelación inmediata y sanciones más duras, lo que implica un giro relevante respecto de la calificación habitual como daños o resistencia a la autoridad.