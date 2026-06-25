Confirmado: cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El nuevo vocero presidencial en lugar de Adorni será presentado de manera oficial. Foto: 4 Semanas

El Gobierno comenzó a delinear la arquitectura de lo que será el debut formal de Adrián Ravier al frente de la comunicación oficial. El nuevo vocero presidencial realizará su presentación institucional este viernes 26 a las 11, mientras que el próximo martes 30, en el mismo horario, encabezará su primera conferencia de prensa abierta a las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada con anuncios de gestión enfocados estrictamente en la macroeconomía y las reformas estructurales del Estado.

Ravier, quien participará de las reuniones de Gabinete para contar con información de primera mano, asumirá un perfil sobrio y lejos del armado político del Gobierno. La prioridad del oficialismo se concentra en el paquete de leyes de desregulación coordinado por Federico Sturzenegger, un texto que ya se encuentra bajo la revisión final de la Secretaría de Legal y Técnica con el objetivo de ser enviado al Congreso próximamente.

Los 4 ejes clave que prepara el Gobierno para los anuncios de Ravier

La iniciativa reúne cambios sobre sectores que el Ejecutivo considera “sobrerregulados” a los fines de reducir costos, ampliar la competencia y eliminar barreras de entrada. El borrador contempla los siguientes puntos: