Confirmado: cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno comenzó a delinear la arquitectura de lo que será el debut formal de Adrián Ravier al frente de la comunicación oficial. El nuevo vocero presidencial realizará su presentación institucional este viernes 26 a las 11, mientras que el próximo martes 30, en el mismo horario, encabezará su primera conferencia de prensa abierta a las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada con anuncios de gestión enfocados estrictamente en la macroeconomía y las reformas estructurales del Estado.
Ravier, quien participará de las reuniones de Gabinete para contar con información de primera mano, asumirá un perfil sobrio y lejos del armado político del Gobierno. La prioridad del oficialismo se concentra en el paquete de leyes de desregulación coordinado por Federico Sturzenegger, un texto que ya se encuentra bajo la revisión final de la Secretaría de Legal y Técnica con el objetivo de ser enviado al Congreso próximamente.
Los 4 ejes clave que prepara el Gobierno para los anuncios de Ravier
La iniciativa reúne cambios sobre sectores que el Ejecutivo considera “sobrerregulados” a los fines de reducir costos, ampliar la competencia y eliminar barreras de entrada. El borrador contempla los siguientes puntos:
- La “revolución de los seguros”: es una de las prioridades conceptuales de Milei alineada con su visión de achicamiento del Estado. Se busca profundizar y desarrollar mercados privados de cobertura mucho más competitivos para reducir la necesidad de que el sector público actúe como prestador de última instancia. En los despachos oficiales se debate si el texto modificará directamente la Ley 20.091 que regula a las entidades aseguradoras o si avanzará mediante normativas complementarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
- Apertura del cabotaje marítimo y fluvial: el proyecto apunta a modificar el régimen actual que reserva la navegación entre puertos argentinos de forma exclusiva a embarcaciones de bandera nacional y tripulación local. En el Ejecutivo sostienen que la apertura de este mercado a banderas extranjeras permitirá reducir drásticamente los costos logísticos para las cargas del litoral, mejorando la competitividad exportadora y facilitando el transporte fluvial interno.
- Desregulación del mercado inmobiliario: el borrador busca eliminar requisitos históricos de la actividad, tales como la matrícula obligatoria y el título universitario para ejercer la intermediación inmobiliaria. Asimismo, plantea la liberalización total de los honorarios, la quita de restricciones geográficas de operación y la limitación del poder sancionatorio de los colegios profesionales, lo que podría abrir un frente de discusión con las normativas locales de las provincias.
- Flexibilización del mercado de capitales: el Gobierno busca ampliar los instrumentos de financiamiento privado, facilitar las operaciones financieras cotidianas y remover trabas regulatorias. Esta agenda está diseñada para combinarse y potenciar las herramientas del Súper RIGI, la flexibilización de las líneas de crédito en dólares y la reciente autorización del Congreso para tomar deuda externa por hasta 5.000 millones de dólares en la antesala de los vencimientos financieros de julio.