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Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias: “La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

El vocero presidencial brindó una conferencia de prensa durante la mañana de este martes 14 de julio y profundizó en torno a la morosidad en las familias argentinas como “un tema público que se está estudiando” y calificó este momento como “un proceso de aprendizaje”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El vocero presidencial se refirió a la morosidad en las familias.
El vocero presidencial se refirió a la morosidad en las familias. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial
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Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa durante la mañana de este martes 14 de julio y se refirió al programa económico del Gobierno de cara al transcurso del 2026. Posterior a la pregunta de una periodista, el vocero profundizó en torno a un tema delicado que atraviesa al país como el incremento de la morosidad en las familias: dijo que los bancos están con iniciativas para poder mitigar las deudas, sostuvo que “cuando una economía recupera el crédito es normal que aparezca de nuevo la morosidad” y consideró que la población se expone a riesgos de no pagar “por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”.

“Es un tema público que se está estudiando. yo creo que cuando una economía recupera el crédito es normal que aparezca de nuevo la morosidad”, introdujo. “Si miramos para atrás en cualquier comparativa años anteriores al gobierno de Milei, con los niveles de inflación que teníamos, no había crédito, y eso tiene muchas consecuencias”, sumó.

En este sentido, indicó que “no va a haber morosidad si no hay crédito, pero además, desaparecen las carpetas crediticias”. Y explicó: “Cuando un banco le otorga un crédito en cualquier lugar del mundo a una persona, se miran las garantías, ingresos, antecedentes de pago, y eso ayuda al banco a decir si esta persona es sujeto de crédito porque sabemos que va a repagar”.

El vocero presidencial habló de la morosidad en las familias.

“Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje de información, de antecedentes crediticios al que nos tenemos que adaptar tanto el banco como las personas. Primero el banco, a ver a quién le otorga el crédito”, agregó. Además, Ravier señaló que los bancos están tratando de refinanciar con tasas bajas a aquellas personas que entraron en morosidad.

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Sin embargo, advirtió: “Por otro lado, para saber hasta dónde pueden tomar crédito, uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado... nosotros mismos, que antes no podíamos acceder a préstamos personales, hipotecarios, prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito, hasta qué cuota debo pagar y demás”.

Ravier dijo que los bancos están ofreciendo planes de refinanciación con tasas bajas. Foto: El Comodorense

En este sentido, Ravier consideró que a veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo de falta de crédito, creo que tenemos que pasar”.

En última instancia, el vocero presidencial que reemplazó a Manuel Adorni reveló que el Gobierno está buscando revertir esta situación que “por supuesto que preocupa”, dijo que hay “cantidad de iniciativas por parte de los bancos de refinanciar” y concluyó: “Creo que con el correr del tiempo y con la baja de tasas de interés que ya está ocurriendo, esto se va a ir facilitando y van a seguir apareciendo líneas de crédito al mismo tiempo que van a ser más baratas, se va a ir refinanciando y este proceso va a contribuir también al proceso económico que estamos buscando”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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