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F-16 en Argentina: así entrenan los pilotos y avanzan las obras para operar los nuevos cazas

La Fuerza Aérea Argentina acelera la incorporación de los F-16 con un intenso programa de entrenamiento para pilotos y técnicos, mientras avanza la construcción de infraestructura en Río Cuarto y Tandil.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16.
Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg
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La incorporación de los F-16 representa uno de los mayores procesos de modernización de la historia reciente de la Fuerza Aérea Argentina. El programa no solo contempla la llegada de los nuevos cazas, sino también un amplio plan de capacitación para pilotos y técnicos, junto con obras de infraestructura que permitirán operar el sistema de armas durante las próximas décadas.

Actualmente, el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, concentra gran parte de la etapa inicial del Programa Peace Condor. Allí ya funciona el Escuadrón F-16 y permanecen los primeros seis aviones incorporados por el país: cuatro biplazas y dos monoplazas. Aunque el destino final de la flota será la VI Brigada Aérea de Tandil, Río Cuarto continuará desempeñando un papel clave en la recepción, mantenimiento y entrenamiento del personal.

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Cómo entrenan los pilotos argentinos para operar los F-16

Uno de los pilares del programa es la preparación de los aviadores que volarán los nuevos cazas. Según explicó la Fuerza Aérea, los pilotos realizan entrenamientos diarios que incluyen una misión principal y otra secundaria, combinando clases teóricas, simuladores y vuelos de adaptación.

La capacitación se desarrolla junto a la empresa Top Aces, especializada en entrenamiento aéreo avanzado. Durante los primeros dos años del programa, cada vuelo cuenta con un piloto argentino acompañado por un instructor estadounidense, tal como establece el contrato de adquisición de las aeronaves.

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Por motivos de seguridad operacional, la Fuerza Aérea mantiene en reserva la identidad de los pilotos seleccionados.

El entrenamiento también incluye el uso de simuladores de alta fidelidad que reproducen la cabina del F-16 y permiten practicar maniobras complejas, procedimientos de emergencia y misiones de combate sin necesidad de poner un avión en vuelo.

Uno de los ejercicios más exigentes corresponde a las operaciones BVR (Beyond Visual Range), en las que el piloto debe detectar, identificar y enfrentar objetivos más allá del alcance visual, aprovechando los sensores y sistemas electrónicos del avión.

Además de reducir costos operativos, los simuladores aceleran la adaptación a una aeronave con una elevada carga tecnológica. Desde la Fuerza Aérea destacaron que algunos comandos pueden cumplir decenas de funciones distintas según la forma en que sean accionados.

Un programa que involucra a casi 200 especialistas

El Programa Peace Condor no depende únicamente de los pilotos. Cerca de 200 personas, entre mecánicos, ingenieros, arquitectos y técnicos especializados, participan en la incorporación del nuevo sistema de armas.

Las áreas de trabajo cuentan con estrictas medidas de seguridad, incluyendo accesos mediante reconocimiento facial, cámaras de vigilancia y restricciones para el ingreso de dispositivos electrónicos. Incluso la información técnica de las aeronaves solo puede consultarse desde computadoras especialmente habilitadas dentro de los hangares.

Más de 50 obras para adaptar la infraestructura

La llegada de los F-16 también impulsó una profunda transformación de la infraestructura militar argentina.

La Fuerza Aérea informó que ya se ejecutaron o continúan en marcha más de 50 obras, entre ellas la construcción y modernización de hangares, talleres, plataformas, depósitos, sectores de mantenimiento y áreas de entrenamiento.

Un equipo de más de 15 arquitectas de la Fuerza Aérea participó en el diseño de las nuevas instalaciones, incluso realizando visitas a Dinamarca para estudiar las bases donde anteriormente operaban estos aviones.

Aviones caza F-16 Fighting Falcon. Foto: X/@MApNRomania

Según el comodoro Juan Manuel Sosa, responsable del programa, las instalaciones argentinas fueron diseñadas para cumplir estándares de seguridad y mantenimiento de última generación.

Tandil será la base operativa de los nuevos cazas

Aunque Río Cuarto seguirá siendo el principal centro de mantenimiento de la flota, la VI Brigada Aérea de Tandil será el asiento operativo definitivo de los F-16.

La base bonaerense continúa adaptando su infraestructura y, según estimaciones de la Fuerza Aérea, estará completamente preparada para operar el sistema dentro de aproximadamente dos años.

La elección de Tandil responde a su ubicación estratégica, que permitirá desplegar rápidamente los cazas hacia distintos puntos sensibles del país. Desde allí, los F-16 podrán responder con rapidez a requerimientos operacionales, consolidando un salto tecnológico sin precedentes para la defensa aérea argentina.

Aviones F-16Fuerza AéreaEjército Argentino
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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