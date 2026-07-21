Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

El vocero presidencial realizó una serie de anuncios que se encontraban congelados a la espera del desenlace de la Copa del Mundo que tuvo a la Selección Argentina como subcampeona.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El funcionario encabeza una conferencia de prensa.
El funcionario encabeza una conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Adrián Ravier comenzó una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este martes 21 de julio. El vocero presidencial ejecutó una serie de anuncios ligados a las reformas que planea ejecutar el Gobierno y medidas económicas, en un contexto marcado por el viaje del presidente Javier Milei a Brasil en los próximos días.

El vocero arrancó la conferencia de prensa felicitando a la Selección Argentina por el subcampeonato obtenido en el Mundial. Luego procedió a celebrar el dato de la inflación de junio 2026 publicado por el INDEC, que fue de 1,9%.

Adrián RavierConferencia de prensaGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

    Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

  2. The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

    The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

  3. Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

    Giro clave en la ONU por Malvinas: exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

  4. Qué es el sistema de Tratado de Patentes y por qué el Gobierno busca acelerar su aprobación en el Congreso

    Qué es el sistema de Tratado de Patentes y por qué el Gobierno busca acelerar su aprobación en el Congreso

  5. Impacto en el arco político:un funcionario sufrió un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

    Impacto en el arco político: un funcionario sufrió un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Cambios en Capital Humano: renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Tensión en el Congreso por el aumento confirmado a senadores:de cuánto será el salario que supera los 10 millones de pesos

Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

De reformas fiscales al viaje de Milei a Brasil:el Gobierno ordenó la semana y publicó la agenda de actividades post Mundial

Economía

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas:sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

Reforma laboral:cómo se calcularán desde ahora los aportes sindicales tras la nueva reglamentación del Gobierno

Internacionales

Potencia ganadora sin jugar un solo partido:así logró China beneficiarse del Mundial 2026

Potencia ganadora sin jugar un solo partido: así logró China beneficiarse del Mundial 2026

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Publicidad