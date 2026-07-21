Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

El funcionario encabeza una conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Adrián Ravier comenzó una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este martes 21 de julio. El vocero presidencial ejecutó una serie de anuncios ligados a las reformas que planea ejecutar el Gobierno y medidas económicas, en un contexto marcado por el viaje del presidente Javier Milei a Brasil en los próximos días.

El vocero arrancó la conferencia de prensa felicitando a la Selección Argentina por el subcampeonato obtenido en el Mundial. Luego procedió a celebrar el dato de la inflación de junio 2026 publicado por el INDEC, que fue de 1,9%.