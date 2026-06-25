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Más de 8 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Merlo

El acto contó con miles de niños y niñas de 4to grado del municipio en la Quinta Municipal “La Colonial”. El intendente Gustavo Menéndez destacó la masividad del evento y la magnitud de un hecho tan importante para las familias.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Promesa a la bandera de estudiantes en Merlo.
Promesa a la bandera de estudiantes en Merlo. Foto: Prensa
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Más de 8 mil estudiantes de 4to grado de Merlo prometieron lealtad a la Bandera en un acto protocolar encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez en la Quinta Municipal “La Colonial”.

La jornada reunió a la comunidad educativa, autoridades escolares, municipales, provinciales, fuerzas de seguridad, Veteranos de Malvinas, Defensa Civil, artistas y vecinos.

Promesa a la bandera de estudiantes en Merlo.

“Los chicos vinieron a prometerle lealtad a la bandera de todos los argentinos, la que debemos abrazar todos los días”, expresó Gustavo Menéndez, al tiempo que destacó que “fue el Acto de Promesa más grande de la República Argentina, con 8 mil estudiantes y un total de 20 mil personas, considerando a familiares y autoridades”

“Es un gran motivo de orgullo para el distrito ver a tantos niños y niñas vivir este momento trascendental en la vida de cualquier argentino, que no olvidamos nunca más en nuestra vida”, manifestó el jefe comunal, que aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje de unidad a las nuevas generaciones: “Aférrense a esa bandera, dejemos de lado las grietas y que podamos unirnos detrás de los grandes objetivos que tenemos como Nación”.

Promesa a la bandera de estudiantes en Merlo.
Promesa a la bandera de estudiantes en Merlo. Foto: Prensa

Por su parte, la Secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo, Silvana Zahana, remarcó el trabajo que lleva adelante el Municipio en materia formativa: “Merlo sigue apostando a una educación de calidad y al compromiso con la enseñanza, porque creemos que es la única forma de mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos”.

Gustavo MenéndezMerloBandera
Matias Greisert
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