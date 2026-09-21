Carlos Melconian en La Mirada: “Es imposible bajar el nivel de la dolarización”

Carlos Melconian en La Mirada de Canal 26 Foto: Canal26.com

“Hay que bajar el nivel de dolarización genuinamente, que eso es confianza, eso es tener política cambiando, y eso es imposible lograrlo en un año electoral”, consideró el economista Carlos Melconian en el set de La Mirada, el programa que conduce Javier García en Canal 26.

“No sé si es posible lograrlo como está diseñado este gobierno, porque el presidente tendría que ir para atrás de “El Coloso” y “el mejor ministro de economía del planeta”, donde -digamos- se ha excedido, porque no tengo nada ni contra esos dos ministros , incluso somos contemporáneos y conocidos y amigos. Pero discrepo en la instrumentalidad y en la secuencia, no es perro y gato", agregó.

Carlos Melconian en La Mirada

“Ahora vos me decís, ¿cómo hacés para cambiar ese dogmatismo? Ahí está el conflicto. Por eso tengo la impresión que el planteo debe ser más amplio y generoso que el de un Boca River, porque elegí el que vos quieras, Boca o River, está terminado en términos de sus políticas".

“Yo no entierro a nadie y cada uno tiene libertad para presentarse las 500 veces que quiera porque esto es así. Pero está terminado ese formato de política económica. Es decir, aquel formato de política económica está terminado y obsoleto porque no se puede. No es que aquellos miraban la parrilla y el asado y estos no lo miran. De repente estos no lo miran o no es cosa de ellos. Pero está terminado el formato de que la gente tenga asado allá”.

Y continuó: “Ahora, de este lado, en la parrilla solo ven petróleo, litio, minería y entonces tenés que poner algo en la parrilla esa. Y si esto estaba equivocado, lo tenés que hacer bien. Es como lo de infraestructura. Si lo de los cuadernos se lo afanaron, lo que vengan que no se lo afanen”.

¿No crees que esta mirada que tienen muchos del gobierno, que dicen que ese tipo de modelo en algún momento se tuercen y te llevan a la decadencia que nos tocó?

“Yo ese tema de que ‘no pudimos terminar y necesito 4 años más para terminar lo que no terminé’... primero tenés que tener gente, primero tenés que tener programa, primero tenés que tener modelo, después tenés que tener algún resultado para mostrar. No puede ser tu argumento el de ‘si no gano yo, viene el cuco’”.

Carlos Melconian en La Mirada: programa completo