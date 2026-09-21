Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU.

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en una gira que incluirá actividades diplomáticas, encuentros con economistas de renombre, reuniones con empresarios internacionales y reconocimientos de la comunidad judía.

De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario despegará desde Buenos Aires a las 23:00 y llegará el martes a las 09:30 al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Durante cuatro días desarrollará una serie de actividades que culminarán el jueves por la noche, cuando emprenda su regreso a la Argentina.

Premio internacional para Milei: el reconocimiento que recibirá por su apoyo a Israel

La primera actividad destacada del viaje tendrá lugar el martes a las 16:00, cuando Milei diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. En ese marco recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por la comunidad judía internacional a personalidades que se destacan por su respaldo al Estado de Israel.

Javier Milei recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción que destaca el respaldo al Estado de Israel. Foto: REUTERS

El reconocimiento, cuyo significado es “aquel que ama al pueblo de Israel”, representa uno de los momentos más relevantes de la visita presidencial y ratifica la cercanía política y diplomática que el jefe de Estado argentino expresó hacia Israel desde el inicio de su gestión.

Más tarde, a las 19:00, el presidente mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, economista mexicano, académico y director de Atlas Network para América Latina, una organización global que promueve políticas de libre mercado. Posteriormente, a las 20:30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia y una de las voces más reconocidas en materia de crecimiento económico.

Asamblea General de la ONU: cuándo hablará Milei y qué actividades tendrá en Nueva York

El miércoles al mediodía será el turno de la participación de Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales foros políticos internacionales, donde expondrá la postura argentina frente a los desafíos globales.

Javier Milei participará del Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: REUTERS

Horas después, a las 16:00, brindará una exposición en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

La agenda internacional del mandatario continuará cerca de las 18:00 con una reunión junto a empresarios y referentes de Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participarán la presidenta de la entidad, Susan Segal, y entre 12 y 15 CEO de algunas de las compañías más importantes del mundo.

Reuniones con empresarios, referentes liberales y regreso a la Argentina

La jornada del miércoles concluirá a las 19:30 con una reunión junto al rabino Simón Jacobson, escritor, conferencista y referente del movimiento Chabad-Lubavitch, además de fundador del Meaningful Life Center.

Javier Milei junto al rabino Simón Jacobson, referente del movimiento Chabad-Lubavitch. Foto: Instagram javiermilei

El jueves, en tanto, Milei tendrá una de sus exposiciones más relevantes en el plano económico. A las 13:00 hablará en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 y considerada uno de los foros más influyentes de Estados Unidos para debatir temas económicos, sociales y políticos.

Tras completar su agenda en Nueva York, el presidente partirá de regreso a la Argentina alrededor de las 21:00 del jueves. El arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para las 08:30 del viernes.

Con esta nueva gira internacional, Milei buscará consolidar su presencia en escenarios globales, fortalecer vínculos con referentes del liberalismo económico, atraer el interés de inversores internacionales y profundizar su posicionamiento en ámbitos políticos, empresariales y diplomáticos de relevancia mundial.