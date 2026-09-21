comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

El presidente buscará consolidar su presencia en escenarios globales, fortalecer vínculos con referentes del liberalismo económico y profundizar su posicionamiento en ámbitos políticos, empresariales y diplomáticos de relevancia mundial.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU.
Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en una gira que incluirá actividades diplomáticas, encuentros con economistas de renombre, reuniones con empresarios internacionales y reconocimientos de la comunidad judía.

De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario despegará desde Buenos Aires a las 23:00 y llegará el martes a las 09:30 al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Durante cuatro días desarrollará una serie de actividades que culminarán el jueves por la noche, cuando emprenda su regreso a la Argentina.

Premio internacional para Milei: el reconocimiento que recibirá por su apoyo a Israel

La primera actividad destacada del viaje tendrá lugar el martes a las 16:00, cuando Milei diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. En ese marco recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por la comunidad judía internacional a personalidades que se destacan por su respaldo al Estado de Israel.

Javier Milei en Israel
Javier Milei recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción que destaca el respaldo al Estado de Israel. Foto: REUTERS

El reconocimiento, cuyo significado es “aquel que ama al pueblo de Israel”, representa uno de los momentos más relevantes de la visita presidencial y ratifica la cercanía política y diplomática que el jefe de Estado argentino expresó hacia Israel desde el inicio de su gestión.

Contenido Recomendado

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central: el punto que genera resistencia

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Más tarde, a las 19:00, el presidente mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, economista mexicano, académico y director de Atlas Network para América Latina, una organización global que promueve políticas de libre mercado. Posteriormente, a las 20:30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia y una de las voces más reconocidas en materia de crecimiento económico.

Asamblea General de la ONU: cuándo hablará Milei y qué actividades tendrá en Nueva York

El miércoles al mediodía será el turno de la participación de Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales foros políticos internacionales, donde expondrá la postura argentina frente a los desafíos globales.

Javier Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Javier Milei participará del Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: REUTERS

Horas después, a las 16:00, brindará una exposición en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

La agenda internacional del mandatario continuará cerca de las 18:00 con una reunión junto a empresarios y referentes de Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participarán la presidenta de la entidad, Susan Segal, y entre 12 y 15 CEO de algunas de las compañías más importantes del mundo.

Reuniones con empresarios, referentes liberales y regreso a la Argentina

La jornada del miércoles concluirá a las 19:30 con una reunión junto al rabino Simón Jacobson, escritor, conferencista y referente del movimiento Chabad-Lubavitch, además de fundador del Meaningful Life Center.

Javier Milei junto al rabino Simón Jacobson, referente del movimiento Chabad-Lubavitch. Foto: Instagram javiermilei

El jueves, en tanto, Milei tendrá una de sus exposiciones más relevantes en el plano económico. A las 13:00 hablará en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 y considerada uno de los foros más influyentes de Estados Unidos para debatir temas económicos, sociales y políticos.

Tras completar su agenda en Nueva York, el presidente partirá de regreso a la Argentina alrededor de las 21:00 del jueves. El arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para las 08:30 del viernes.

Con esta nueva gira internacional, Milei buscará consolidar su presencia en escenarios globales, fortalecer vínculos con referentes del liberalismo económico, atraer el interés de inversores internacionales y profundizar su posicionamiento en ámbitos políticos, empresariales y diplomáticos de relevancia mundial.

Javier MileiArgentinaEstados Unidos
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

    A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

  2. Marcha de la Bronca:dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

    Marcha de la Bronca: dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

  3. Diputados analizaron las prioridades del Presupuesto 2022

    Diputados analizaron las prioridades del Presupuesto 2022

  4. El embajador de EEUU volvió a advertir sobre el uso de tecnología china en Vaca Muerta:“Genera riesgos de espionaje”

    El embajador de EEUU volvió a advertir sobre el uso de tecnología china en Vaca Muerta: “Genera riesgos de espionaje”

  5. Alerta roja:informes secretos revelaron un plan de Hezbollah para asesinar un alto jefe de la SIDE

    Alerta roja: informes secretos revelaron un plan de Hezbollah para asesinar un alto jefe de la SIDE
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

El Gobierno enviará 20 pliegos judiciales al Senado y busca definir cargos clave con incidencia electoral

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

Economía

Privatización de AySA:cómo sigue la carrera por el control de la empresa

Privatización de AySA: cómo sigue la carrera por el control de la empresa

ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre:fechas según el DNI y montos con bono

Moratoria de ANSES:la alternativa que sigue vigente para completar aportes y poder jubilarse

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 20 de septiembre

Internacionales

El muro invisible que divide al Sahara:la gigantesca barrera de arena que atraviesa el desierto más grande del mundo

El muro invisible que divide al Sahara: la gigantesca barrera de arena que atraviesa el desierto más grande del mundo

Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Ataque sin precedentes en Rusia:Ucrania lanzó cientos de drones sobre Moscú en plena jornada electoral

Trump endurece la presión contra Rusia:sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados