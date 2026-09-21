Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en una gira que incluirá actividades diplomáticas, encuentros con economistas de renombre, reuniones con empresarios internacionales y reconocimientos de la comunidad judía.
De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario despegará desde Buenos Aires a las 23:00 y llegará el martes a las 09:30 al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Durante cuatro días desarrollará una serie de actividades que culminarán el jueves por la noche, cuando emprenda su regreso a la Argentina.
Premio internacional para Milei: el reconocimiento que recibirá por su apoyo a Israel
La primera actividad destacada del viaje tendrá lugar el martes a las 16:00, cuando Milei diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. En ese marco recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por la comunidad judía internacional a personalidades que se destacan por su respaldo al Estado de Israel.
El reconocimiento, cuyo significado es “aquel que ama al pueblo de Israel”, representa uno de los momentos más relevantes de la visita presidencial y ratifica la cercanía política y diplomática que el jefe de Estado argentino expresó hacia Israel desde el inicio de su gestión.
Más tarde, a las 19:00, el presidente mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, economista mexicano, académico y director de Atlas Network para América Latina, una organización global que promueve políticas de libre mercado. Posteriormente, a las 20:30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia y una de las voces más reconocidas en materia de crecimiento económico.
Asamblea General de la ONU: cuándo hablará Milei y qué actividades tendrá en Nueva York
El miércoles al mediodía será el turno de la participación de Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales foros políticos internacionales, donde expondrá la postura argentina frente a los desafíos globales.
Horas después, a las 16:00, brindará una exposición en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).
La agenda internacional del mandatario continuará cerca de las 18:00 con una reunión junto a empresarios y referentes de Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participarán la presidenta de la entidad, Susan Segal, y entre 12 y 15 CEO de algunas de las compañías más importantes del mundo.
Reuniones con empresarios, referentes liberales y regreso a la Argentina
La jornada del miércoles concluirá a las 19:30 con una reunión junto al rabino Simón Jacobson, escritor, conferencista y referente del movimiento Chabad-Lubavitch, además de fundador del Meaningful Life Center.
El jueves, en tanto, Milei tendrá una de sus exposiciones más relevantes en el plano económico. A las 13:00 hablará en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 y considerada uno de los foros más influyentes de Estados Unidos para debatir temas económicos, sociales y políticos.
Tras completar su agenda en Nueva York, el presidente partirá de regreso a la Argentina alrededor de las 21:00 del jueves. El arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para las 08:30 del viernes.
Con esta nueva gira internacional, Milei buscará consolidar su presencia en escenarios globales, fortalecer vínculos con referentes del liberalismo económico, atraer el interés de inversores internacionales y profundizar su posicionamiento en ámbitos políticos, empresariales y diplomáticos de relevancia mundial.