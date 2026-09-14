Veteranos regresaron a Malvinas, denunciaron un inusual despliegue militar y encendieron las alarmas

Veteranos de Malvinas denunciaron movimientos inusuales Foto: Observatorio Malvinas / Veteranos La Matanza

Una delegación integrada por 11 veteranos de La Matanza y Córdoba viajó a las Islas Malvinas para homenajear a los caídos y recorrer los escenarios de la guerra de 1982. Sin embargo, al aterrizar se encontró con una situación que describió como inusual.

Los excombatientes señalaron que alrededor de la base aérea había aeronaves, camiones, vehículos blindados y soldados fuertemente armados. Según explicaron, el movimiento era mucho mayor al registrado durante visitas anteriores.

Qué observaron los veteranos al llegar a Malvinas

Ramón Robles, integrante del Centro de Combatientes de La Matanza, aseguró que vio aviones fuera de los hangares, vehículos militares y efectivos distribuidos cerca de la terminal aérea.

El veterano comparó la escena con su viaje de 2022. En aquella oportunidad, afirmó, solo había encontrado personal dedicado a la seguridad del aeropuerto.

El relato generó preocupación por el nivel de actividad militar en las islas. No obstante, la observación de los visitantes no permite confirmar por sí sola el inicio de una operación extraordinaria, ya que el Reino Unido mantiene una presencia militar permanente en el archipiélago desde el final de la guerra.

Una visita marcada por la memoria de 1982

El viaje tuvo como objetivo principal rendir homenaje a los soldados argentinos fallecidos. La delegación recorrió el cementerio de Darwin, Goose Green y otros territorios donde se produjeron enfrentamientos.

Islas Malvinas, cementerio de Darwin, NA

Para algunos integrantes del grupo fue el primer regreso a las islas después de más de cuatro décadas. La experiencia estuvo atravesada por recuerdos del frío, el hambre y las duras condiciones que soportaron los combatientes argentinos.

Robles permaneció en Malvinas entre el 23 de abril y el 19 de junio de 1982. Su testimonio vuelve a mostrar que regresar no representa una excursión convencional, sino un encuentro con lugares vinculados directamente con la pérdida de compañeros y las heridas de la guerra.

Mount Pleasant, el centro militar británico en las islas

Después del conflicto de 1982, el Reino Unido fortaleció considerablemente su estructura defensiva en el Atlántico Sur. La base de Mount Pleasant se convirtió en el principal centro de operaciones militares británicas en Malvinas.

El complejo cuenta con capacidad para recibir aeronaves de transporte y combate, además de alojar tropas y equipamiento. Por eso, para determinar si el despliegue observado representa un refuerzo excepcional, serían necesarios datos oficiales sobre vuelos, ejercicios y movimientos militares.

Una disputa que comenzó mucho antes de la guerra

El conflicto por las Malvinas posee raíces históricas anteriores a 1982. En 1829, las Provincias Unidas crearon la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y territorios cercanos.

El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas desplazaron a las autoridades argentinas instaladas en el archipiélago. Desde entonces, la Argentina sostiene de manera permanente su reclamo de soberanía.

Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

La guerra comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. Durante esos 74 días murieron 649 argentinos, además de integrantes de las fuerzas británicas y habitantes de las islas.

La vida cotidiana y las advertencias recibidas por el grupo

Los veteranos también hablaron sobre las condiciones de convivencia durante su estadía. Según Robles, recibieron la recomendación de no utilizar indumentaria o símbolos argentinos en espacios públicos para evitar discusiones. Al mismo tiempo, aclaró que la población local mantiene, en términos generales, un comportamiento pacífico.

Veteranos de Malvinas Foto: Prensa

El excombatiente indicó además que una parte significativa de quienes residen actualmente en las islas son trabajadores procedentes de diferentes países. La administración local presenta al archipiélago como una sociedad conformada a través de sucesivas migraciones y asegura que personas de más de 60 nacionalidades han vivido allí, aunque las cifras y categorías demográficas pueden variar según el período considerado.

Malvinas vuelve al centro de la agenda

El episodio adquiere especial sensibilidad porque la Argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos forman parte del territorio nacional. La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía, mediante vías pacíficas y respetando el modo de vida de los habitantes, constituye un objetivo permanente establecido por la política exterior argentina.

Mientras no exista una explicación oficial específica, el verdadero alcance del movimiento militar observado seguirá siendo una incógnita. Sin embargo, el testimonio volvió a instalar una discusión sensible: la presencia británica en Malvinas y la situación estratégica del Atlántico Sur.

Más de cuatro décadas después de la guerra, el regreso de los excombatientes recuerda que Malvinas continúa siendo una causa atravesada por la soberanía, la memoria y el homenaje a quienes quedaron en las islas.