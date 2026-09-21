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Argentina enfrenta una semana clave en materia de economía: el FMI revisa el cumplimiento de metas y evalúa girar US$900 millones

El FMI visita por tercera vez la República Argentina en criterio de revisión de cumplimiento de los estándares del acuerdo internacional económico. El resultado será determinante para avanzar con un nuevo desembolso.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Una misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará por tercera vez la República Argentina en carácter de revisión del acuerdo que el país firmó con la entidad monetaria internacional.
Una misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará por tercera vez la República Argentina en carácter de revisión del acuerdo que el país firmó con la entidad monetaria internacional. Foto: Ministerio de Economía
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Una misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) visita por tercera vez la República Argentina en carácter de revisión del acuerdo que el país firmó con la entidad monetaria internacional para discutir allí las principales cifras del programa económico. En este sentido, la discusión principal se dará en torno al posible nuevo desembolso de US$900 millones. Además, el Ejecutivo afrontará un vencimiento de deuda cercano a los US$800 millones sobre el final de esta semana.

Joyce Wong, jefa de la misión del FMI para la Argentina, será quien encabece la reunión con los equipos económicos técnicos de la Argentina de los cuales no participará el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que se encuentra en Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Joyce Wong, jefa de la misión del FMI para la Argentina, será quien encabece la reunión con los equipos económicos técnicos de la Argentina. Foto: REUTERS

En este sentido, los dos ejes principales de las conversaciones técnicas son el cumplimiento de las metas fiscales y la evolución de las reservas. Si el resultado de la revisión es positivo, el FMI avanzará con las conversaciones entre los técnicos y una posterior revisión del desembolso de US$900 millones que debe ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo.

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Superávit fiscal primario

La referencia principal de la evaluación que el FMI realizará en la economía argentina son los datos correspondientes al cierre del segundo cuatrimestre con énfasis en el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales previstas según acuerdo previo.

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El objetivo en materia fiscal es un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI.

Sin embargo, el Sector Público Nacional obtuvo un resultado financiero positivo de $635.529 millones lo que da como resultado un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, mientras que el superávit primario se ubicó alrededor del 1,1% del PBI. El Gobierno sostiene que estos números reafirman el ancla fiscal establecida en el programa económico.

El Sector Público Nacional obtuvo un resultado financiero positivo de $635.529 millones lo que da como resultado un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI. Foto: -

Reservas internacionales

El segundo eje clave de la revisión que el FMI hará en la economía argentina se refiere al avance en materia de reservas internacionales ya que consideran a la recomposición de los activos del Banco Central como una de las prioridades del programa que permiten, por un lado, disminuir la vulnerabilidad externa y, por otro, mejorar la capacidad del país de responder frente a eventuales shocks.

Respecto a este eje, el Banco Central lleva comprados más de US$14.000 millones en el mercado habiendo superado el objetivo anual de adquisición de divisas establecido en el acuerdo con el Fondo.

El Banco Central lleva comprados más de US$14.000 millones en el mercado. Foto: via REUTERS

Sin embargo, el resultado de la revisión que hará el FMI en la Argentina no dependerá únicamente del volumen bruto de dólares adquiridos, si no también de la evolución de las reservas netas computables, calculadas respecto a la metodología establecida en el programa.

FMI Deuda externaEconomía argentinaLuis Caputo
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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