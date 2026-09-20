El Gobierno enviará 20 pliegos judiciales al Senado y busca definir cargos clave con incidencia electoral

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia. Foto: NA

El Gobierno nacional ultima los detalles para remitir al Senado un paquete de alrededor de 20 pliegos judiciales, en el marco de su plan para reducir las vacantes existentes en tribunales federales de todo el país.

La iniciativa es impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien mantiene conversaciones con distintos sectores políticos y gobernadores para consensuar los nombres que ocuparán los cargos vacantes. La intención oficial es que las propuestas lleguen a la Cámara alta antes de mediados de octubre, para iniciar el proceso legislativo correspondiente.

Una vez ingresados, los pliegos deberán atravesar la Comisión de Acuerdos y posteriormente ser sometidos a votación en el recinto.

Cuatro juzgados con competencia electoral concentran la atención

Dentro del listado que prepara el Ejecutivo hay cuatro vacantes especialmente sensibles: los juzgados federales con competencia electoral de Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes.

Estos tribunales cumplen una función central en el sistema democrático, ya que no solo intervienen en causas federales, sino que además supervisan la organización de elecciones, la actualización de padrones, la oficialización de listas y el funcionamiento de los partidos políticos.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia. Foto: Presidencia

Por ese motivo, la definición de los futuros titulares genera interés tanto en el Gobierno nacional como en las administraciones provinciales, que siguen de cerca las negociaciones.

Definiciones avanzadas en algunas provincias

Según trascendió, las conversaciones presentan distintos grados de avance dependiendo del distrito. En Corrientes, la designación estaría encaminada a favor de Juan Carlos Vallejos, mientras que en San Juan crecen las posibilidades de que el elegido sea Gonzalo Gasull.

La situación es diferente en Río Negro, donde la discusión continúa abierta entre varios postulantes. En tanto, para el juzgado de Tucumán también permanecen en consideración diferentes candidatos surgidos de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura.

La presión del calendario electoral

El interés por cubrir estos cargos responde también a una cuestión de tiempos. La Cámara Nacional Electoral busca que las vacantes sean resueltas antes de que comience el proceso organizativo de las elecciones de 2027.

La preocupación radica en que, si los puestos continúan vacíos, será necesario recurrir a mecanismos de subrogancia para garantizar el funcionamiento de los tribunales electorales. Por eso, tanto la Justicia electoral como el Poder Ejecutivo coinciden en la necesidad de acelerar las definiciones durante los próximos meses.

Una de las prioridades de la gestión

La cobertura de vacantes judiciales se convirtió en uno de los principales objetivos del Ministerio de Justicia desde la llegada de Mahiques al cargo.

De acuerdo con datos oficiales, la actual administración heredó una estructura con un elevado número de puestos sin cubrir en juzgados, fiscalías y defensorías federales. Desde entonces, avanzó con el envío de cientos de pliegos al Senado para completar la integración del sistema judicial.

No obstante, todavía quedan cargos de alta relevancia pendientes de definición, entre ellos las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia y la designación del futuro Procurador General de la Nación, posiciones que continúan sin resolución por parte del Gobierno.