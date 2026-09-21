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Xi Jinping viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump: guerra, comercio e inteligencia artificial, las claves del encuentro

El mandatario chino viajará del 23 al 25 de septiembre por invitación del presidente estadounidense. Será su segundo encuentro del año con Trump y estará marcado por las tensiones internacionales y las negociaciones entre ambas potencias.

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Xi Jinping viajará a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre para reunirse con Donald Trump.
Xi Jinping viajará a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre para reunirse con Donald Trump. Foto: REUTERS
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China confirmó este lunes que el presidente Xi Jinping viajará del 23 al 25 de septiembre a Estados Unidos para realizar una visita de Estado por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un desplazamiento que Washington ya había anunciado pero que Pekín todavía no había oficializado.

La confirmación fue difundida en un breve despacho por la agencia estatal Xinhua, que por el momento no ofreció más detalles sobre la agenda del mandatario chino.

Los mandatarios abordarán asuntos vinculados al comercio bilateral, la inteligencia artificial y la situación internacional. Foto: REUTERS

Xi Jinping viajará a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre

La visita se producirá pocos días después de las negociaciones mantenidas en Nueva York entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y se espera que tenga sobre la mesa asuntos como la guerra en Irán, la inteligencia artificial, la tregua arancelaria próxima a expirar o Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín.

Según la agenda anunciada por Washington, Xi llegará el miércoles a Estados Unidos y será recibido al día siguiente junto a su esposa, Peng Liyuan, por Trump y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca, donde están previstas una ceremonia de bienvenida, una reunión entre ambos mandatarios y una cena de Estado.

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La visita incluirá una reunión entre Xi y Trump, además de una ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Comercio, inteligencia artificial y las tensiones internacionales, en la agenda de Trump y Xi

Será el segundo encuentro entre Xi y Trump este año, después de la visita que el mandatario estadounidense realizó a Pekín el pasado mayo, cuando ambos Gobiernos acordaron, entre otras cuestiones, establecer un canal intergubernamental de diálogo sobre inteligencia artificial.

En el plano comercial, ambos países mantienen desde octubre de 2025 una tregua arancelaria que expira el próximo 10 de noviembre y que suspendió parte de los gravámenes y restricciones adoptados durante meses de escalada, incluidos algunos controles chinos a la exportación de tierras raras.

Las conversaciones de este domingo entre He y Bessent abordaron precisamente la aplicación de los acuerdos alcanzados en anteriores rondas, el comercio y la inversión bilateral, y también incluyeron un diálogo sobre inteligencia artificial, que ambas partes prevén continuar.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE.

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