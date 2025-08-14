La guarnición ideal para acompañar la carne y el pollo: la exquisita receta de las papas al horno con queso
Esta comida se destaca por ser económica y fácil de cocinar, ya que no requiere de más de una hora. Conocé los ingredientes y el paso a paso para sorprender a todos tus familiares en poco tiempo.
Las papas al horno son una de las guarniciones más elegidas para acompañar la carne o el pollo como plato principal. Además de comer solas, también pueden hacerse rellenas con queso, un ingrediente que aporta sabor y suavidad.
El secreto para que queden perfectas está en cortarlas finas, condimentarlas bien y darles el toque final de gratinado. Esta exquisita receta se destaca por ser económica y fácil de cocinar, ya que no requiere de más de una hora.
La receta de las papas al horno con queso
Ingredientes
- 1 kilo de papas
- 100 gramos de queso rallado
- 3 cucharadas de aceite
- 3 dientes de ajo picado
- Perejil fresco
- Pimienta negra y sal
El paso a paso de su preparación
- Lavar y cortar las papas en rodajas de 0,5 centímetros, con o sin piel según el gusto.
- Mezclar aceite, ajo, pimienta, sal y queso rallado en un bol.
- Incorporar las papas y cubrirlas bien con el aliño.
- Acomodar en una bandeja aceitada, sin superponer rodajas.
- Hornear 20 minutos a 200 °C, dar vuelta y cocinar 15 minutos más.
- Espolvorear el queso extra y gratinar 5 minutos.
- Servir con perejil picado y un dip a elección.
Los secretos para unas deliciosas papas al horno con queso
- Aceite y condimentos generosos: no escatimes en aceite de oliva. Asegurate de cubrir bien las papas y agregar hierbas frescas, ajo picado, sal, pimienta, romero o tomillo. El aceite ayudará a que queden doradas y sabrosas.
- Corte uniforme: asegurate de cortar las papas en tamaños parecidos para que se cocinen de manera pareja. Así evitarás que algunas queden crudas o demasiado doradas.
- Elección de la papa: lo ideal es optar por las papas con mayor contenido de almidón, como las Russet. Estas papas son perfectas para obtener ese contraste entre una capa crujiente por fuera y un interior suave.
- Hornear a alta temperatura: precalentá el horno a 200-220 °C. La alta temperatura permite que las papas se doren rápidamente sin perder suavidad por dentro.
- Remojar antes de hornear: remojar las papas en agua fría por 30 minutos antes de hornearlas ayuda a eliminar el exceso de almidón, lo que dará como resultado una textura más crujiente.