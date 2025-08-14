La guarnición ideal para acompañar la carne y el pollo: la exquisita receta de las papas al horno con queso

Esta comida se destaca por ser económica y fácil de cocinar, ya que no requiere de más de una hora. Conocé los ingredientes y el paso a paso para sorprender a todos tus familiares en poco tiempo.

Papas al horno con queso. Foto: Bon Viveur.

Las papas al horno son una de las guarniciones más elegidas para acompañar la carne o el pollo como plato principal. Además de comer solas, también pueden hacerse rellenas con queso, un ingrediente que aporta sabor y suavidad.

El secreto para que queden perfectas está en cortarlas finas, condimentarlas bien y darles el toque final de gratinado. Esta exquisita receta se destaca por ser económica y fácil de cocinar, ya que no requiere de más de una hora.

La receta de las papas al horno con queso

Ingredientes

1 kilo de papas

100 gramos de queso rallado

3 cucharadas de aceite

3 dientes de ajo picado

Perejil fresco

Pimienta negra y sal

El paso a paso de su preparación

Lavar y cortar las papas en rodajas de 0,5 centímetros, con o sin piel según el gusto. Mezclar aceite, ajo, pimienta, sal y queso rallado en un bol. Incorporar las papas y cubrirlas bien con el aliño. Acomodar en una bandeja aceitada, sin superponer rodajas. Hornear 20 minutos a 200 °C, dar vuelta y cocinar 15 minutos más. Espolvorear el queso extra y gratinar 5 minutos. Servir con perejil picado y un dip a elección.

Los secretos para unas deliciosas papas al horno con queso