La guarnición ideal para acompañar la carne y el pollo: la exquisita receta de las papas al horno con queso

Esta comida se destaca por ser económica y fácil de cocinar, ya que no requiere de más de una hora. Conocé los ingredientes y el paso a paso para sorprender a todos tus familiares en poco tiempo.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 14 de agosto de 2025, 24:00
Papas al horno con queso.
Papas al horno con queso. Foto: Bon Viveur.

Las papas al horno son una de las guarniciones más elegidas para acompañar la carne o el pollo como plato principal. Además de comer solas, también pueden hacerse rellenas con queso, un ingrediente que aporta sabor y suavidad.

El secreto para que queden perfectas está en cortarlas finas, condimentarlas bien y darles el toque final de gratinado. Esta exquisita receta se destaca por ser económica y fácil de cocinar, ya que no requiere de más de una hora.

La receta de las papas al horno con queso

Papas al horno con queso. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

  • 1 kilo de papas
  • 100 gramos de queso rallado
  • 3 cucharadas de aceite
  • 3 dientes de ajo picado
  • Perejil fresco
  • Pimienta negra y sal

El paso a paso de su preparación

  1. Lavar y cortar las papas en rodajas de 0,5 centímetros, con o sin piel según el gusto.
  2. Mezclar aceite, ajo, pimienta, sal y queso rallado en un bol.
  3. Incorporar las papas y cubrirlas bien con el aliño.
  4. Acomodar en una bandeja aceitada, sin superponer rodajas.
  5. Hornear 20 minutos a 200 °C, dar vuelta y cocinar 15 minutos más.
  6. Espolvorear el queso extra y gratinar 5 minutos.
  7. Servir con perejil picado y un dip a elección.
Papas al horno con queso. Foto: Bon Viveur.

Los secretos para unas deliciosas papas al horno con queso

  • Aceite y condimentos generosos: no escatimes en aceite de oliva. Asegurate de cubrir bien las papas y agregar hierbas frescas, ajo picado, sal, pimienta, romero o tomillo. El aceite ayudará a que queden doradas y sabrosas.
  • Corte uniforme: asegurate de cortar las papas en tamaños parecidos para que se cocinen de manera pareja. Así evitarás que algunas queden crudas o demasiado doradas.
  • Elección de la papa: lo ideal es optar por las papas con mayor contenido de almidón, como las Russet. Estas papas son perfectas para obtener ese contraste entre una capa crujiente por fuera y un interior suave.
  • Hornear a alta temperatura: precalentá el horno a 200-220 °C. La alta temperatura permite que las papas se doren rápidamente sin perder suavidad por dentro.
  • Remojar antes de hornear: remojar las papas en agua fría por 30 minutos antes de hornearlas ayuda a eliminar el exceso de almidón, lo que dará como resultado una textura más crujiente.