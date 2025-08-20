Celebras las papas fritas: los tres platos ideales para acompañar con la mejor guarnición

En el día de la papa frita, hay tres opciones que no fallan a la hora de cocinar y preparar platos deliciosos.

Pollo al horno con papas fritas. Foto: Pexels

Cada 20 de agosto se celebra el día de la papa frita a nivel mundial. Aunque el origen de esta fecha no tiene un motivo concreto, se trata de una jornada ideal para celebrar la existencia de esta preparación que puede ser el acompañante perfecto para distintos platos.

Si bien muchos eligen comerlas sin otro plato, resultan clave para realzar algunos sabores y preparaciones en distintos formatos. La combinación demuestra su capacidad para adaptarse a los distintos ingredientes, ya que este clásico funciona siempre y a cualquier hora.

Papas fritas

Los tres platos ideales para acompañar con papas fritas

Hamburguesa : cuesta pensar en disfrutar de una hamburguesa sin el acompañamiento de papas fritas, en especial a la hora de pedirlas en un restaurante. Podría ser la dupla perfecta, en cualquiera de los sabores o formas en que se puede disfrutar de este plato que consta de un medallón de carne entre dos panes. La experiencia completa de esta preparación se da en la mezcla de lo crujiente de las papas y lo tierno del pan, para disfrutar de una explosión de sabores.

Pollo al horno : la preparación del pollo al horno suele necesitar de largos minutos. Esto da tiempo a que se prepara un acompañamiento, papel que las papas fritas cumplen a la perfección. Con la opción de sumarle salsas y condimentos, esta guarnición absorbe los sabores y pueden terminar de cocinarse al horno con el resto de los elementos.

Bifes: un clásico de la cocina argentina requiere de un acompañamiento de la altura. Se trata de un corte muy jugoso que requiere de la cocción perfecta, que enamora desde lo visual y también lo hace en el paladar. Si bien tiene simpleza, esta preparación es muy bien recibida por los amantes de la carne y de las papas.

Hamburguesa con papas fritas. Foto: Pexels

Papas fritas con chocolate, la sorprendente receta que es viral

La combinación entre papas fritas y chocolate parece haber generado una nueva grieta en la sociedad. En este contexto, los influencers probaron con esta sorprendente mezcla de sabores.

Ingredientes

Papas fritas de paquete (recomendable que sean de corte americano).

Chocolate (amargo o dulce, según gustos personales).

Preparación

Primero, se deben volcar las papas fritas del paquete en un recipiente. En este paso, se recomienda romperlas con las manos, sin dejarlas hechas migas, pero sí de un tamaño menor al habitual.

Segundo, habrá que comenzar derritiendo el chocolate a baño maría, o en caso de tener, en un microondas. Una vez listo, habrá que sumarlo al recipiente junto a las papas fritas para unificarlos.

Por último, solo restará formar pequeños bocados con la ayuda de dos cucharas para luego incorporarlos en una base con papel manteca. Cuando estén todos, solo restará llevarlos al freezer por unos 10 o 15 minutos hasta que se pongan duros. ¡A disfrutar!