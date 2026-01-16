Fiesta de la Papa Frita. Foto: Instagram @comisioncentenario

Crocante, clásica y amada en todo el mundo, la papa frita es una de las guarniciones más elegidas. Su popularidad es tal que una localidad de la provincia de Buenos Aires le dedica una fiesta propia para rendir homenaje a este plato icónico. ¿Cuándo y dónde se celebra?

Fiesta de la Papa Frita: fecha, lugar y todos los detalles del evento

La localidad de Dudignac, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires y perteneciente al partido de Nueve de Julio, ya se prepara para vivir una nueva noche de fiesta con la 4ª edición de la Fiesta de la Papa Frita, que se realizará este sábado 17 de enero desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La localidad se encuentra a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Nueve de Julio y se accede por la ruta provincial 65, lo que facilita la llegada de vecinos y visitantes de toda la región.

El evento tendrá lugar en el Predio Centenario, ubicado en Ameghino y las ex vías del ferrocarril, un espacio que año a año convoca a una gran cantidad de público.

Como es tradición, las papas fritas serán las grandes protagonistas de la noche, acompañadas por un importante servicio de cantina a cargo de la Comisión Centenario, con distintas propuestas gastronómicas para disfrutar durante toda la jornada.

La grilla artística incluirá la presentación de Maxi Richard y su banda, El Súper Choia, Milpa La Cordobecita, Costumbres de Mi Patria, El Entrevero y Súper Caravana, mientras que el gran cierre estará a cargo de La Nueva Luna, uno de los momentos más esperados del evento.

Desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso con conservadoras, bebidas ni alimentos, una medida que busca garantizar el normal desarrollo de la fiesta y acompañar el trabajo de las instituciones locales.

Con el correr de las ediciones, la Fiesta de la Papa Frita se consolida como una de las celebraciones populares más importantes de la región, combinando música, gastronomía y tradición en un clima familiar que refleja el espíritu comunitario de Dudignac.

Infaltable: los tres platos perfectos para acompañar con papas fritas

Hamburguesa

Cuesta pensar en disfrutar de una hamburguesa sin el acompañamiento de papas fritas, en especial a la hora de pedirlas en un restaurante. Podría ser la dupla perfecta, en cualquiera de los sabores o formas en que se puede disfrutar de este plato que consta de un medallón de carne entre dos panes. La experiencia completa de esta preparación se da en la mezcla de lo crujiente de las papas y lo tierno del pan, para disfrutar de una explosión de sabores.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Pollo al horno

La preparación del pollo al horno suele necesitar de largos minutos. Esto da tiempo a que se prepare un acompañamiento, papel que las papas fritas cumplen a la perfección. Con la opción de sumarle salsas y condimentos, esta guarnición absorbe los sabores y pueden terminar de cocinarse al horno con el resto de los elementos.

Pollo al horno Foto: Freepik

Bifes

Un clásico de la cocina argentina requiere de un acompañamiento de la altura. Se trata de un corte muy jugoso que requiere de la cocción perfecta, que enamora desde lo visual y también lo hace en el paladar. Si bien tiene simpleza, esta preparación es muy bien recibida por los amantes de la carne y de las papas.